EMF mõtleb protestile: karikad võeti käest ja isegi vabandust ei palutud

Rasmus Sõna, Karl-Robin Rillo ja Kevin Saar käisid Dardon-Gueugnonis toimunud quadide ja külgkorvide rahvuste motokrossil auhinnatseremoonial, aga pärast seda kuulutati USA ja Norra järel kolmandaks ikkagi korraldajamaa Prantsusmaa.

"Kõik, mis eilsel päeval toimus, oli vaimsele tervisele liiast," tõdes meeskonna mänedžer Martten Tintso. "Nagu Ameerika mäed oleks käinud terve päev: head emotsioonid, halvad emotsioonid; päeva lõppu veel kirss tordile ka."

"Nii palju, kui meieni on info jõudnud, oli see lihtsalt arvutuslik viga. Vaatasime ka ise selle üle, nii oligi. Tabelis, mille nad algselt väljastasid, oli Prantsusmaa punktid valesti kokku liidetud," selgitas Tintso juhtumi tausta.

Eesti mootorrattaspordi föderatsioon kaalub ametliku protesti esitamist. Samuti sooviti, et korraldajad paluksid avalikult vabandust, aga seda tehtud ei ole. "Kohapeal me protesti ei esitanud, küll toimuvad praegu veel vestlused ja selle kohta rohkem praegu ei kommenteeri. Mõttevahetus käib ja päris niisama ei tahaks seda jätta, et karikad võetakse põhimõtteliselt käest ära ja isegi vabandust ei paluta," on koondise mänedžer nördinud.

Kogenud Kevin Saar rääkis pühapäeval, et see ei olnud tema karjääris esmakordseks juhtumiks. "Mul Prantusmaalt selliseid sarnaseid kogemusi on üsna palju, et ei tohiks enam imestama panna, aga ikkagi väga kahju," sõnas ta. "Kuidagi see satub nii olema, et kui suurvõistlused toimuvad Prantsusmaal, ja nemad on pjedestaalilt välja jäämas, siis alati hakkavad sellised asjad millegipärast juhtuma," lisas ka Tintso päev hiljem.

Sportlikus plaanis võib quadide koondis nädalavahetusega kindlasti rahule jääda. "Poisid tegid siiamaani parimat sõitu, mida on kunagi Rahvuste krossil tehtud. Kahju lihtsalt, et viimases sõidus vedas meid tehnika alt, aga muidu oli väga ilus vaadata, kuidas poisid sõitsid. Olen tõesti nende üle uhke, nad on selleks nii palju vaeva näinud," kinnitas mänedžer.