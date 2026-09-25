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Müüki tulid Otepää laskesuusatamise maailmameistrivõistluste päevapiletid

Laskesuusatamise MM
Laskesuusatamise MK Otepääl
Laskesuusatamise MK Otepääl Autor/allikas: Reiko Kolatsk
Laskesuusatamise MM

Järgmise aasta veebruaris võõrustab Eesti esmakordselt laskesuusatamise maailmameistrivõistlusi, mis toob Otepääle ala paremiku. Kui seni on võistlustele olnud võimalik soetada perioodipileteid, siis nüüd on müügil ka kõigi võistluspäevade päevapiletid.

Kümne võistluspäeva jooksul jagatakse Otepääl välja 12 maailmameistrivõistluste medalikomplekti. "Kõigil spordisõpradel, kes pikemalt võistlustele kaasa elada ei saa, on nüüd võimalik valida endale sobiv võistluspäev ja soetada päevapilet," lausus korralduskomitee esimeees Aivar Nigol.

"Kuna tegemist on laskesuusatamise hooaja tippsündmusega, ootame Otepääle väga palju pealtvaatajaid nii Eestist kui ka välismaalt. Päevapiletite ostmist ei tasu viimasele hetkele jätta, sest tribüünipileteid on müügil piiratud koguses."

Pealtvaatajad saavad võistlusi jälgida erinevatelt tribüünidelt ja ka raja äärest, kuhu on paigaldatud ekraanid. "Olenevalt valitud tribüünist saab lähedalt näha starti, finišit või lasketiiru. Raja ääres mööduvad sportlased pealtvaatajatest väga lähedalt, mis pakub eriti eheda elamuse," ütles Nigol.

Lisaks tipptasemel spordile pakutakse sündmuse külastajatele kultuuri- ja meelelahutusprogrammi, mis on mõeldud kogu perele.

Juba kevadest on olnud müügil kahe nädala, nädala ja nädalavahetuse passid. "Senine piletimüük on näidanud, et huvi võistluste vastu on suur nii Eestis kui ka välismaal. Lätlased moodustavad kogu publikust tõenäoliselt ligi viiendiku, sest Otepääle on neil mugav tulla ja Läti sportlased on viimastel aastatel olnud väga heas hoos. Suuri gruppe on oodata Norrast, Rootsist ja Soomest, aga ka Prantsusmaalt, Saksamaalt ja Itaaliast," lisas Nigol.

Laskesuusatamise maailmameistrivõistlused toimuvad Otepääl 9.–21. veebruarini 2027. Võistluste pileteid saab soetada Piletilevist. Kuni 14-aastastele (k.a) lastele on sissepääs tasuta.

Toimetaja: Siim Boikov

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