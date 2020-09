Katked Alaveri päevikust: "Sõida minema! Algab uus elu!"

Mõningad väljavõtted (osa materjalist on kohtu poolt kaetud):

Sellel lehel kirjutab Alaver, mis aegadel ja milliseid aineid tarvitada:

1 amp – 20 – separeerima – ja kohe -20 kraadi

insuliinisüstlad -20 kraadi

1 h enne trenni – v. kõva trenn + palju suhkrut!

teevad ka 1 h enne starti

2 päeva enne kasutam välja!

3-4 x enne T[our] d[e] Ski

osta sügavkülm!

Isostar 3xN – 3N jooksul – efekt on 10 päev

6 p võib olla tavakülmikus

Separeerimine NaCl – 2 ml

01 ml

Isost x Taast – mitte samal päeval

Joski 2010 1. nov 1. 2. dets 2. 3. jaan 3. 4. Tour 3x

4. AV-ga (tõenäoliselt mõeldud Andrus Veerpalu – toim) Andreas ei räägi midagi…

5. Algo – andis täna inteka Õhtulehele

– tunnistas üles 2016. a-st

– kontakti sai koos Kareliga minult

– mina ei suunanud, veennud kasutama

Kohtusin esimest korda 2014. a

Andrus vajab abi!!! – mõtle välja! – kuidas me seda teeme?

16.-17.03.10 KOGU!! arutame siis!

1. A. Pilv – lähen appi!!!

2 lahendust

1. ERR oli viga!!!

2. homme on KÕIK punane!!!

PROKURATUUR algab KRIM ASJA

- sõida minema!!!

- ajaloost

- faktid

- mida ei ole olnud!!!

Algab uus ELU!!!!!

KÕIK, KES on – pane lukku!!!

LÄTI KAUDU – MINEMA!

väide – oleme heatahtlikud

2. Spons raha eest teenuse eest

3. Intekad – edasised ei tee head

5. Telef-ga ei räägi – ma uus nr – laadi sinna 30 EUR

vaja parem advokaat – akadeemiline, vähem PR!

AV homme TLN-a – otsust pole!

1. Numbrit ei ole pakkunud. Küll aga…

Initsiatiiv ei tulnud minult.

2. Kellele veel olete sama jutuga lähenenud? millise jutuga?

2.1 pöytäkirja (protokoll soome keeles – toim)

4. Hoiad sama liini!!!

3. Mul on õigus lugeda

2. Järgm kord – tahan lugeda

1. Kuulustelun (ülekuulamine soome keeles – toim), pöytäkirja – loe läbi, 110% andsid KONTAKTID!

1. Ei saa peita! –u pugeda!

2. Oled kohal, ei saa midagi peita

05.03.19

Enda suhtes avalikult kriitiline hoiak – siis inimesed leebuvad

Osta Selliku raamat!!!

1. Meeste süüdistused - "jyrkästi (terav soome keeles – toim) EI!!!"

1.1. MA olen öelnud – EI OLE!!!

1.2 Ei saa ennast süüdi tunnistada

valittämättä itsetä mitä (soome k valimata ise mida – toim) – olen teinud parima!!!

Sarja (soome k jada – toim) – kaks inimest – loodavad teineteisele!!!

Sarjaranta!

1.2. Me kõik oleme "huijarid"!!!

1. See on AINULT TEATER!!!

Soome 2001. a – ei milla

minu koju "rohud!"

mina uputasin!!!

8. Olen pettunut!!!

10. Teie olete minu VENNAD

10.1 Siis VENNAD hoiavad KOKKU!!!

07.03

2. See ei ole normaalne!

4. TV 2 x EOK TK

5. Kui [kaetud tekst] kõrvalt vaatame…

7. kuidas me jõuliselt tegutseme, et lõpetada!

7. Sina, [kaetud tekst], oled vahend…

8. [kaetud tekst] räägib seda, mida tahab meedia

9.1 Mõtle ise asjad läbi!

10. Baliga häda!!!

TA 07.03 (TA võib viidata Toomas Annusele – toim)

4. FIS on üks, aga jääb muu mudru ära!!!

5. [kaetud tekst] – võta kaust, pane kõik kirja!!!

5.1 Võta Õhtuleht ja iga järgm asi

7. No

8.1 Saksamaal

9. Suuremad valed üle vaadata!!!

10. Pealtnägija Kärmas – riik maad oksjonile, said 50% raha vähem

11. [kaetud tekst] !!! – uuri! Vasaraheide 86 m – 80 m medal!

12. Kas jagad infi?

TA

1. Kääriku

2. 17.03 tagasi

3. Peab laulma nende laulu!

4. Võistlus – kes on prokuratuuri parim sõber

KOGU KOKKU KÕIK VALED!

NB! Notar – E 9.30

08.03.19 kl 15

Vollmacht (saksa keeles volikiri – toim) – alla kirjutama!!!

[kaetud tekst] – alla kirjutama!!! (VOLLMACHT)

[kaetud tekst] saab aktid

1995 20,5 30 km (oleks justkui viide sportlase hemoglobiinitasemele 1995. aasta MM-il – toim)

meedia TROIKA panka [kaetud tekst] – 2005-2012 Clooney

õhtul [kaetud tekst] helistas

Inertsist kollane õgimine. Teravik on maas.

[kaetud tekst] – keegi midagi ütleks!!!

1. hetkel on paratamatus

2. [kaetud tekst] sõnu oodatakse – [kaetud tekst] õpib tundma, kuidas ja mida tehakse. [kaetud tekst] 5 lauset

3. Ideaalvariant [kaetud tekst] jätaks 5 rida maha!!!

Siis paneb ennast lukku!

kontsepts

1. Ei anna kedagi üles

2. Ei süüdista

3. Ei anna tunnistusi

4. Tunnistab enda süüd

5. Läheb oportuneedile

[kaetud tekst] – interneedus

mingu perse!!! [kaetud tekst]

1. mitte anda intekaid!!!

2. [kaetud tekst] – ära räägi üldse!!! / ma olen ikka lahtise peaga.

[kaetud tekst] 1. Menetlus EU-s. 1.2 Võivad – uurida, mida on olnud

- viimased 2 a Eestis! – mis on olnud?

- 2016. a. [kaetud tekst] räägi!

- info AUT x DE! – s.o. OLULISIM!!!

09.03.19

advokaadi kulud on ok

[kaetud tekst] x medalid!

Kuidas on ette nähtud medalite äravõtmine!

2016. a [kaetud tekst] tuli, arstid EST – raha võeti ära

- võtsime odava SAKSA arsti

- FIS andmed 1996-2005

tasapinnast väljuks

elektrikeris

seina peale – sooja kuiva ruumi! sõudeergomeetriga!

1 h ratast

P 17.03 [kaetud tekst] koju!

reglement võimaldab vaidlustada!!!

Parem ei räägi üldse – las nad seal kebivad!

Eriti NOR-ga – võrdlust ei kannata

Kuna KÕIK VAST alad on kahtlased, võiks lõpetada fin-se!

[kaetud tekst] on õigus vaikida – nii tunnist kui süüdistatavana?

2. Kas peale seda saan minna nn kokkuleppele, et tuleb kergem karistus?

3. Või on õigem valikuliselt vastata / Kui keeldud, siis kõigi küsimuste/

4. Ütlused võivad kaasa tuua enda ja oma lähedaste suhtes

4.1 Mingist hetkest – saan ütlusi, milliseid? anda!!!

4.2 Prokuratuuriga – soovin kokkuleppemenetlust

Kaitsealune prokuröriga kokkuleppele

Kohus kinnitab kokkuleppe – tunnistajaid välja ei kutsuta!

4-5 päeva pole küsimus

1. saada VOLLMACHT – digiallkirjaga!

1.1 millisele aadressile saadan?

2. Mida rääkis uurija minust?

3. Probleem – kui leiti arvuti professoril, siis seal on kirjavahetus ja KÕIK KIRJAS

3.1 Me ei tea, mida ta räägib?

1. Teavad, kes on kindral

2. 4 a tööd – treenerina!

3. Kuulasid telefoni pool aastat. 19.02

4. Alustasin Cogne!

1. Mis kl Ski? 11.00

2. Mis kl Käärikul 14.15

3. Mis kl Kollen? kl 11

13.30 – 14.15 Käärikul

[kaetud tekst] VÕIME KA KOHTUDA!!!

- inimlik vihkamine on KÕVA

- SÜÜDI OTSUS ON TEHTUD!

1. Kuidas Sa vastu pead?

2. Sinu oludes – juriidiline pool,; ruum on väga väike

3. [kaetud tekst] on peamine eesmärk, sina oled nr 2

4. Häbistatakse, märgistatakse, elatusvahendid kõrvale!

5. Kui suur on Sinu süütunne?

5.1. Sa püüdsid teha parimat!

5.2. Milles on sinu konkreetne süütunne?

6. Praegu ei ole vaja ennast õigustada!

7. Kõik süüdistavad!

8. Leiad endale selgituse – tahtnud Eesti riigile alati parimat

8.1. S.o. liiga üllas mõte, riigi heaks. Sa oledki teinud Eesti heaks

9. Oled panustanud Eesti rahva eneseväärikuse tõstmisse

9.1. Väikerahval v. väike võimalus tõsta eneseväärikust!!!

10. Sa ütlesid neile, kes kaagutavad.

10.1 Ei juhtu midagi nendel, kes midagi ei tee.

11. Urgitsemine ei lange kokku Euroopa kultuuriruumiga. Andesta.

12. Ei hakata kätte maksma mineviku eest!

13. Me kindlasti ei jäta [kaetud tekst] üksi!

14. Pendel hakkab tagasi vajuma. Kraaksumist juhivad 2-3 inimest, nad väsivad ära.

15. Tänud, et sa oled olemas [kaetud tekst].