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Kahekordne olümpiavõitja Brignone läbis uue põlveoperatsiooni

Mäesuusatamine
Federica Brignone
Federica Brignone Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Mäesuusatamine

Kahekordne olümpiavõitja Federica Brignone läbis teisipäeval vasaku põlve operatsiooni. 36-aastast itaallannat ootab nüüd ees nelja- kuni kuuenädalane taastumisperiood.

Brignone sai raske vigastuse 2025. aasta aprillis Itaalia meistrivõistlustel Val di Fassas, kui kukkus suurslaalomis. Ta murdis vasaku jala sääreluu platoo ja pindluu ning vigastas eesmist ristatisidet. Põlve stabiliseerimiseks paigaldati talle operatsiooni käigus plaat ja kruvid.

Vaatamata tõsisele vigastusele suutis Brignone naasta võistlustulle ning tegi kodustel Milano-Cortina taliolümpiamängudel midagi erakordset. Ta võitis kuldmedali nii super-G-s kui ka suurslaalomis, tulles kümme kuud pärast rasket kukkumist kahekordseks olümpiavõitjaks.

Pärast olümpiatalve jätkas Brignone treenimist, kuid vasak põlv tekitas talle endiselt valu. Eriti andis probleem tunda suusatades, mistõttu otsustas ta koos meditsiinimeeskonnaga uue operatsiooni kasuks.

"Mu jalg paraneb jätkuvalt, kuid kahjuks tunnen teatud tegevuste ajal ja suusatades endiselt valu. Seetõttu otsustasime koos meditsiinimeeskonnaga teha operatsiooni," teatas Brignone enne lõikust.

Milano La Madonnina kliinikus tehtud operatsiooni käigus eemaldati põlvest varasemalt paigaldatud plaat ja kruvid. Lisaks tehti artroskoopia, kuid täiendavat kirurgilist sekkumist vaja ei olnud. Operatsiooni juhtinud Andrea Panzeri sõnul oli põlve seisund isegi parem, kui ta ootas.

"Artroskoopia kinnitas olukorra, mida ootasime. Plaat ja kruvid eemaldati ning midagi muud polnud vaja teha. Federica alustab kohe füsioteraapiaga ja nelja kuni kuue nädala jooksul peaks ta saama füüsilise tegevuse juurde naasta," ütles Panzeri.

Panzeri sõnul on põlve kõhr mõnevõrra kahjustunud, kuid menisk on heas seisus. Arsti hinnangul on lootust, et operatsioon aitab Brignone'i seniseid valusid leevendada, kuigi selle kohta ei saa veel kindlat garantiid anda.

Brignone lasti haiglast välja päev pärast operatsiooni. Itaallanna sõnul tunneb ta end hästi ning peab esialgu mõne päeva jooksul karkude abil liikuma, enne kui saab alustada taastusravi ja füüsilise ettevalmistusega.

Uue hooaja algus on Brignone'i jaoks seetõttu endiselt küsimärgi all. Mäesuusatamise MK-hooaeg algab 24. ja 25. oktoobril Austrias Söldenis, kuid itaallanna peab enne otsustama, millal on ta võimeline taas täiskoormusega treenima. Tema võimalik järgmine suur eesmärk on 2027. aasta veebruaris Šveitsis Crans-Montanas toimuv MM.

Brignone'i karjääri jätkumine pole samuti veel kindel. Ta on varem öelnud, et järgmise hooaja kaasa tegemine sõltub tema tervisest, soovist ja motivatsioonist.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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