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Hollandi taliolümpiavõitja võtab spordist aja maha

Kiiruisutamine
Jutta Leerdam Milano Cortina taliolümpiamängudel.
Jutta Leerdam Milano Cortina taliolümpiamängudel. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Kiiruisutamine

Milano Cortina taliolümpial kiiruisutamises kuld- ja hõbemedali võitnud Jutta Leerdam otsustas eesseisva hooaja vahele jätta.

27-aastane Leerdam rõhutas oma YouTube'i kanalil avaldatud videos, et sportlaskarjääri lõpetamise plaani tal veel ei ole. "Sel hooajal te mind uisutamas ei näe. See on kindel. Kas ma hakkan pensionile jääma? Ei, see oleks liiga lõplik. Ma ei taha seda ust veel sulgeda. Armastan uisutamist liiga palju, see on minu kinnisidee. Muidugi võib igast asju elus juhtuda, aga ma pole veel valmis ütlema, et uisutamisega on nüüd kõik," selgitas Leerdam.

Hollandlanna lisas, et tahab esialgu keskenduda rohkem sotsiaalmeedias sisu loomisele. Hetkel on tal Instagramis üle kuue miljoni jälgija ning tema elukaaslane on USA netikuulsus Jake Paul. "Milano Cortina taliolümpiamängude järgne aeg oli üks õnnelikumaid perioode minu elus. Suutsin lõpuks asjadele "jah" öelda. Mõistsin, et olen palju enamat kui lihtsalt uisutaja," sõnas Leerdam.

Leerdam võitis aasta alguses toimunud Milano Cortina taliolümpiamängudel 1000 meetri distantsil kuldmedali ja saavutas 500 meetris hõbemedali. Neli aastat varem Pekingis toimunud taliolümpialt naasis ta 1000 meetris võidetud hõbemedaliga.

Toimetaja: Henrik Laever

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