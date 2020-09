Saksa prokuratuur: Alaver organiseeris seadusevastased kohtumised ja tasustas need

Meediale avalikuks tehtud Mati Alaveri kohtutoimikus on ka Saksamaalt Müncheni prokuratuurilt saadud uurimisinfo, kus kinnitatakse, et Alaver tegi enamat kui pelgalt vahendas dopinguarsti telefoninumbrit.

Harju maakohus mõistis eelmise aasta novembris kinniste uste taga kokkuleppemenetluses Alaveri süüdi dopingu tarvitamisele kallutamises. Riigiprokuratuuriga sõlmitud karistusleppe kohaselt karistati Alaveri aastase tingimisi vangistusega poolteiseaastase katseajaga. Alaver end ise süüdi ei tunnistanud.

Eelmise aasta märtsis ERR-ile antud intervjuus tunnistas Alaver, et andis veredopinguga vahele jäänud Karel Tammjärvele Saksa spordiarsti Mark Schmidti kontaktid, kuid lükkas samas tagasi väite, nagu ta oleks dopingu tarvitamist tolereerinud.

Müncheni prokuratuur saatis aga Eestisse uurimismenetluse aluseks olevad asjaolud, kus on mustvalgel kirjas, et Alaver tegi enamat. " Ühenduslüliks murdmaasuusatajate ja Saksa arsti ringkonna vahel oli praeguseks teadaolevate uurimistulemuste kohaselt Eesti kodanik Mati Alaver. Alaver vahendas kontakti Saksa arstiga, organiseeris need seadusevastased kohtumised ja tasustas need vastavalt," seisab Müncheni prokuratuuri saadetud paberil.

Lisaks ilmneb sellest dokumendist, et Eesti suusatajad tarvitasid veredopingut vähemalt 35 korral.

ERR.ee avaldab Müncheni prokuratuuri saadetud asjaolud täismahus:

Kahtlustatav Mark Schmidt tegeles alates hiljemalt 2011. aasta lõpus regulaarselt ja seni teadmata hulgal juhtudel üle kogu maailma, kuid eelkõige Euroopas, eriti Saksamaal ja Austrias, eelkõige jalgratta- ja talispordi valdkonnas süstemaatiliselt veredopinguga, et sarnaste tegude korduva toimepanekuga kindlustada endale mõneks ajaks pidev ning olulise ulatusega sissetulekuallikas.

Siinjuures võttis kahtlustatav mitmelt rahvusvaheliselt tuntud tali- ja jalgrattasportlaselt verd, et seda vahetada, lahutada ja töödelda, hoiustada ja sportlastele tagasi kanda, eesmärgiga parandada sportlaste hapniku omastamise võimet ning tõsta sellega nende sportlikku vastupidavus- ja sooritusvõimet. Lisaks sellele andis ta sportlastele sellesama eesmärgiga reisi ravimeid, eelkõige kasvuhormoone, või kirjutas neid lubamatult sportlastele välja.

Seoses sellega hoidis kahtlustatav Mark Schmidt vähemalt alates mingist teatud ajahetkest aastal 2014, mida ei ole enam võimalik täpselt tuvastada, enda ümber vahelduva koosseisuga kitsast asjasse pühendatute ringi, kes viis läbi sportlaste omaenda verega läbiviidava dopingu jaoks vajalikke toiminguid nagu vere võtmine, vere tagasikandmine või vereanalüüsid ja –kontrollid, või kes teostasid nende tegude jaoks vajalikku logistikat, sõidutades teisi kahtlustatavaid või ladustades ja transportides ühiste tegude toimepanekuks vajalikku varustust.

Nende isikute hulka kuulusid kahtlustatav Dirk Q. – vähemalt kuni 10.08.2018 –, kahtlustatav Diana S. alates detsembrist 2017, kusjuures täpset ajahetke ei ole enam võimalik tuvastada, kahtlustatav Sven M. alates 2018. aasta lõpust/2019. aasta algusest, kusjuures ka siin ei ole täpset ajahetke enam võimalik tuvastada, ning kahtlustatava Mark Schmidti isa Ansgard.

Igaüks neist isikutest teadis teiste osaliste osalemisest neis tegudes. Pikemaks ajaks kavandatud koostöös jagati omavahel ülesanded ja tegeldi erinevatest rahvustest sportlastega erinevate võistluste eel, nende käigus ja nende järel.

Üksikasjalikult suudeti tuvastada järgnevad konkreetsed toimingud, milles osalesid kahtlustatavad Dirk Q., Diana S., Sven M. ja Ansgard S – kahtlustatav Schmidti palvel pärast 200-eurose päevamäära kokkuleppimist – ülalkirjeldatud viisil.

Alates teatud ajahetkest, mida ei ole enam võimalik täpselt tuvastada, aga hiljemalt alates 2017. aasta algusest kuuluvad Eesti murdmaasuusatajad Karel Tammjärv, Algo Kärp ja Andreas Veerpalu kahtlustatava Schmidti ja tema toetajate klientide hulka. Kuni kahtlustatavate ja Eesti murdmaasuusatajate kinnipidamiseni 27.02.2019 Seefeldis/Austrias kasutati Eesti murdmaasuusatajate peal vähemalt 35 korral Saksamaa dopinguseaduse järgi keelatud meetodeid (veredopingut).

Ühenduslüliks murdmaasuusatajate ja Saksa arsti ringkonna vahel oli praeguseks teadaolevate uurimistulemuste kohaselt Eesti kodanik Mati Alaver. Alaver vahendas kontakti Saksa arstiga, organiseeris need seadusevastased kohtumised ja tasustas need vastavalt.