Soomer lõpetas Euro Moto karikasarja: hea, et sellega ühele poole sai

Hannes Soomer (Masteroil Alpha Van Zon BMW) alustas mõlemat võistlussõitu seitsmendalt positsioonilt, ent esimene sooritus jäi üsna lühikeseks, sest eestlase selja taga kukkunud konkurendi tsikkel suunas ka eestlase teelt välja. Teises võistlussõidus õnnestus Viimsi mehel kahel rattal läbida, mis päädis finišijoonel üheksa punkti toonud üheksanda kohaga.

"Hea, et sellega ühele poole sai," sõnas Soomer pärast lõpetamist, võttes sellega kokku nii viimase osavõistluse kui ka hooaja teise poole, niipalju kui seda pärast vigastuspausi üldse alles jäi. "Olime enne Suzuka kukkumist üsna heas seisus, ent vigastuse tõttu jäi mitu olulist etappi sõitmata ja sõitude ajal oli tunda, et keha pole veel sajaprotsendiliselt taastunud. Nüüd saab korraks aja maha võtta ja ennast terveks ravida, enne kui sada protsenti uue hooaja ettevalmistusele pühendume. Võtame rahulikult, esmalt tahaks koju tagasi jõuda ja seejärel pisut puhata," lisas ta.

Esimese võistlussõidu võitis Soomeri tiimikaaslane Markus Reiterberger (BMW), kellele järgnesid Marcel Schrötter (BMW) ja Florian Alt (Honda). Teises sõidus eksis aga parimalt stardikohalt startinud Reiterberger esimesel tõsisemal pidurdamisel ja vahetult enne finišijoont õnnestus konkurendist mööduda Schrötteril, kellele järgnesid Jan-Ole Jähnig ja Florian Alt (Honda). Tootjate arvestuses kogus tänavu Euro Moto karikasarjas enim punkte BMW (423) ja sõitjate arvestuses võitis tiitli Lucas Tulovic (Ducati).