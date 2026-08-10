Vagul hoiab suusahüppajate suvises sarjas viiendat positsiooni

Eesti suusahüppaja Kaimar Vagul jõudis Prantsusmaal Courchevelis toimunud suusahüppajate suvisel GP-etapil kaks korda teise kümne algusesse ja hoiab kokkuvõttes viiendat kohta.

Avaetapil Wislas korra ka teise koha saanud Vagul hüppas Courchevelis esimesel võistlusel 118,5 ja 124,5 meetrit ning lõpetas 245,3 punktiga 14. kohal. Esimese vooru järel oli eestlane 15.

Teisel võistlusel oli Vagul esimese vooru järel 119,5-meetrise hüppega 17., aga tõusis teise vooru ja 125,5 meetriga kuus kohta kõrgemale. Kokku läks kirja 248,3 punkti.

Mõlemal päeval oli esimene austerlane Daniel Tschofening ja teine sakslane Philipp Raimund. Laupäeval tuli kolmandaks jaapanlane Naoki Nakamura ja pühapäeval austerlane Stefan Kraft.

Kahe etapi ja nelja võistluse järel on Vagul GP-sarja kokkuvõttes 138 punktiga viies. Ettepoole jäävad Nakamura (292), Tschofenig (200), šveitslane Gregor Deschwanden (181) ja Raimund (160).

Suvises GP-sarjas tuleb nüüd pikem paus, sest alles 19.-20. septembril hüpatakse Rumeenias Rasnovis. GP-sarjale paneb punkti 24. oktoobril Klingenthalis peetav etapp.