FIS: Alaver võttis kõik süüdistused omaks

Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) Seefeldi dopinguskandaaliga seoses langetatud otsustest selgub, et endine suusatreener Mati Alaver võttis kõik talle esitatud süüdistused omaks.

Mullu veebruaris Austrias Seefeldis peetud suusaalade MM-il viis Austria politsei läbi operatsiooni, mille käigus peeti veredopingu tarvitamise kahtlustusega kinni mitmed murdmaasuusatajad. Samaaegselt otsis Saksamaa politsei läbi spordiarst dopingu vahendamise kahtlustuse saanud Mark Schmidti kontori Saksamaal Erfurdis. Leitu põhjal alustati kriminaaluurimist Saksamaal, Austrias ja Eestis. Kolm dopingut tarvitanud Eesti suusatajat kuulusid Team Haanja võistkonda, mille oli 2015. aastal loonud Mati Alaver.

Algatatud uurimise käigus tunnistas Alaver üles, et oli loonud kontaktivõrgustiku, mille käigus edestas osadele hoolealustele Mark Schmidti kontakti. Uurimise käigus leitust selgub, et Alaver korraldas osade Eesti sportlaste veredopingu protseduuride aja ja koha ning palus Schmidti varustada sportlasi ka kasvuhormooniga. FIS-i sõnul soovitas Alaver sportlastel juua rohkelt soolavett ja kasutada albumiini, et varjata keelatud ainete tarvitamist.

2019. aasta 28. augustil määras FIS Alaverile ajutise keelu, mida endine treener ei vaidlustanud. Sama aasta novembris esitas FIS Alaverile süüdistuse, mille kohaselt oli ta korduvalt rikkunud antidopingu reegleid. FIS määras Alaverile karistusena nelja-aastase tegutsemiskeelu. Endine suusatreener võttis süüdistused omaks ja otsust ei vaidlustanud. FIS-i otsuse kohaselt vabaneb Alaver tegutsemiskeelu alt 27. augustil 2023.

Mullu novembris mõistis Harju maakohus Mati Alaveri kokkuleppemenetluses dopingu tarvitamisele kallutamises süüdi. Riigiprokuratuuriga sõlmitud karistusleppe kohaselt karistati Alaveri tingimisi vangistusega poolteiseaastase katseajaga.

Rahvusvahelise Suusaliidu otsus Mati Alaveri kohta: