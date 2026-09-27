Goidina sai juunioride GP-etapil 12. koha

Lühikavas 12. koha saanud Goidina korjas vabakavas 106,18 punkti, mis oli paremuselt 12. tulemus. Kahe kava kokkuvõttes teenis Goidina 161,07 punkti, millega tuli 35 uisutaja seas 12. kohale. 16-aastane Goidina jäi oma kahe kava tippmargist üsna kaugele – tunamullu sõitis ta Riias toimunud juunioride GP-etapil välja 182,23 punkti.

Etapivõidu saavutas hiinlanna Yihan Wang, kes oli parim lühikavas (73,38) ja teine vabakavas (128,44) ning nihutas kokkuvõttes oma isikliku rekordi 201,82 punktini. Vabakava 129,62 punktiga võitnud Iisraeli esindaja Sophia Shifrin sai kokkuvõttes Wangi järel teise koha (196,29). Kolmanda koha pälvis prantslanna Stefania Gladki (189,92).

Meesjuunioride üksiksõidu võitis šveitslane Ean Weiler (221,72), kelle järel jäid kahvatumatele medalitele jaapanlased Hayato Okazaki (217,27) ja Sena Takahashi (214,87).