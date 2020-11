Dopinguarst Schmidt pakkus oma teenuseid eestlastele soodsama hinnaga

Schmidt väitis oma kõnes, et ei teeninud dopingu vahendamise pealt kasumit ning tegeles keelatud võtetega, sest tahtis "sportlasi aidata", kirjutab Delfi.

Erfurdi spordiarst kinnitas taas, et küsis aastase teenuse eest igalt sportlaselt 5000 eurot. Viimasel istungil reedel teatas aga kohtunik, et e-kirjavahetusest selgub, et Schmidt küsis kõigilt Eesti sportlastelt - neid oli kokku kolm - hoopis 11 500 eurot. Selle peale ütles Schmidt, et tegemist oli üldarvega ning kolm Eesti suusatajat maksid kokku 11 500 eurot.

Eesti murdmaasuusatajatest kasutasid Schmidti teenuseid Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu ja Algo Kärp. Kõigile neile vahendas Schmidti kontakti Mati Alaver.

Müncheni prokuratuuri 145-leheküljelise süüdistuse kohaselt on Schmidt alates 2011. aastast tegelenud veredopingu ja kasvuhormooni vahendamisega vähemalt 23 tippsportlasele.