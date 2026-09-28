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Olümpiamedalistid alistanud Liiv alustas hooaega heade tulemustega

Kiiruisutamine
Marten Liiv
Marten Liiv Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Kiiruisutamine

Kolmel EM-il medali võitnud kiiruisutaja Marten Liiv tegi nädalavahetusel hooaja avastardid kodulinnas Heerenveenis, kus teenis 1000 meetri distantsil esikoha.

Pühapäeval Heerenveenis toimunud 1000 meetri distantsil sai Liiv kirja aja 1.09,14, mis andis talle esikoha. 11 sajandikuga kaotas eestlasele Milano Cortina olümpiamängudel 1500 meetri kuldmedali võitnud hiinlane Zhongyan Ning, 10 000 meetri pronksimees Vladimir Semirunnii jäi maha juba enam kui pooleteise sekundiga ja oli kolmas.

Päev varem osales Liiv ka 1500 meetri sõidus ja oli seal Ningi (1.45,16) ja jaapanlase Taiyo Nonomura (1.48,16) järel kolmas. Tema ajaks mõõdeti 1.48,38.

Mõlema distantsi Eesti rekordid püstitas Liiv mullu novembris Salt Lake Citys: 1000 meetris sai ta USA-s ajaks 1.06,73 ja 1500 meetris 1.44,51.

Kevadel lõpetas Liiv kuus aastat kestnud koostöö IKO tiimiga, esindab nüüd võistkonda nimega Novus ja baseerub jätkuvalt Heerenveenis. Tema praegune treener on Johan de Witt, kes juhendanud näiteks ka Ningi.

Toimetaja: Anders Nõmm

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