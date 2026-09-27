HK Säde viskas 14 vastuseta väravat

HK Säde ei jätnud Tondiraba jäähallis peetud kohtumises HC Wolferinesile võimalust ning võttis kindla 14:0 võidu.

Võitjate poolel tegi suurepärase mängu Anna Mykkänen, kes viskas neli väravat. Kolm tabamust lisas Merlin Griffin ning kahel korral oli täpne Maria Disko. Ühe värava said enda nimele veel Helen Mahla, Cindy Kork, Henna Salminen, Katerina Herma ja Laura Ait.

Haabersti jäähallis kohtusid HK Roosa Panter ja valitsev Eesti meister HC Grizzlyz. Tasavägises mängus suutis Roosa Panter oma võimalused paremini ära kasutada ning teenis 2:0 võidu. Väravate eest hoolitsesid Noora-Freja Ebber ja Diana Kaareste.

Järgmine naiste meistriliiga kohtumine toimub 10. oktoobril, kui vastamisi lähevad HC Everest ja Roosa Panter.

Tabeliseis: 1. Roosa Panter 4 punkti (2 mängust), 2. Säde 2 p (2), 3. Everest 2 p (1), 4. Grizzlyz 0 p (2), 5. Wolferines 0 p (1).