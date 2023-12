Eduka hooaja teinud Jefimova: olen nii rahul ja õnnelik

Sel hooajal suurepäraseid tulemusi saavutanud ujuja Eneli Jefimova lõpetas enda hooaja äsja Kohtla-Järvel lõppenud lühirajaujumise Eesti meistrivõistlustega ning ütles ERR-ile, et on oma hooajaga väga rahul.

Jefimova tegi kolme päevaga Eesti meistrivõistlustel lausa 18 starti, neist 12 individuaalaladel ja pigem kõrvalaladel. "Tahtsin midagi muud peale rinnuli ujuda. Tegelikult mina ei valinud alasid, treener tegi kõik valikud ja pigem olid sajased. Ma ei tahtnud väga pikki ujuda, aga sajased on ka päris rasked olnud praegu. Tahtsin lihtsalt teisi alasid ujuda," ütles Jefimova.

Kõikidel kõrvalaladel tulid ühtlasi ka isiklikud rekordid. "Suudan ikkagi teisi alasid ka ujuda, olin igas alas ka finaalis. Ma ei mõelnud väga eesmärke, lihtsalt võistlesin teistega ja olin klubiga koos," ütles ta.

Siiski otsustas noor ujumistalent viimasel võistluspäeval ka 50 meetrit rinnuli ujuda, milles ka Eesti meistritiitli teenis. "Tahtsin, et midagi tuttavat oleks ka sellel võistlusel. Muidu ujusin krooli, liblikat ja selili, aga rinnulist oleks puudust tundnud ja otsustasin, et ujun ikkagi ära," selgitas Jefimova.

Temast sai detsembri alguses esimene Eesti ujuja, kes lühiraja EM-il kuldmedali võitnud on. Jefimova lõpetas 100 meetri rinnuliujumise finaalis ajaga 1.03,21, millega parandas ka endale kuuluvat Eesti rekordit enam kui poole sekundi võrra.

Ujuja ütles ERR-ile, et Euroopa meistrivõistluste triumf oligi tema hooaja suurim saavutus. "See on kõige säravam, siiani karjääri kõige olulisem medal. Olen nii rahul ja õnnelik selle üle," sõnas Jefimova. "Teiseks panekski 50 meetri hõbeda ja siis [täiskasvanute] MM-i finaal oli ka minu jaoks suur eesmärk, mida tahtsin täita."

Järgmisel nädalal tähistab ujumistalent enda 17. sünnipäeva. "Olen veel aasta lõpuni [Sillamäel] ja sünnipäeva tähistame koos perega. Suurt pidu ei plaani, ei taha väga. Õhtusöök perega ja loodan, et kook tuleb," sõnas ujuja.