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Rostock ajas Konontšuki punktide toel vastast visalt taga, aga jäi võiduta

Korvpall
Artur Konontšuk
Artur Konontšuk Autor/allikas: Rostock Seawolves
Korvpall

Eesti korvpallur Artur Konontšuki klubi Rostocki Seawolves jäi Saksamaa kõrgliiga kohtumises võõrsil alla Braunschweigile 82:83 (13:30, 21:16, 27:24, 21:13) ja sai tabelisse ühe võidu kõrvale teise kaotuse.

Kuigi lõpuks oli vahe vaid üks punkt, siis tegelikult ei juhtinud külalised kohtumise jooksul kordagi. Avapoolaeg kaotati tosina punktiga ja viimase veerandi eel oli Braunschweig ees 70:61.

Ehkki viimastel minutitel jõudis Rostocki klubi vastasest vaid ühe korvi kaugusele, siis päästvat lisaaega või normaalaja võitu tabavat viset ei sündinudki. Seejuures ei tabanud kümme sekundit enne lõppu seisul 80:83 eestlase kaugvise.

Konontšuk viibis platsil pea 32 minutit, mida oli kahe meeskonna peale kõige enam. Ta viskas 16 punkti (kahesed 3/5, kolmesed 3/9, vabavisked 1/1), võttis kuus lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu, lõikas ühe palli vahelt, kaotas kolm korda palli ja tegi neli viga.

Rostocki mängijatest oli temast resultatiivseim üksnes ameeriklane Taronte Crockett, kelle arvele jäi 18 silma. Teine ameeriklane Devin Askew tõi võitjatele 20 punkti.

Kui Rostockil on nüüd kirjas võit ja kaks kaotust, siis Braunschweig jätkab hooaega kahe võiduga. Konontšuki klubi järgmine mäng on juba teisipäeval, kui Eurocupi sarjas kohtutakse võõrsil Jeruusalemma Hapoeliga.

Pühapäeval käis väljakul ka teine Eesti koondise liige Sander Raieste, aga tema klubi Murcia jäi Hispaania kõrgliiga avavoorus võõrsil alla Gironale 77:84 (16:22, 17:14, 19:16, 25:32).

Raieste panus oli tagasihoidlik: 16 minutiga null punkti (kahesed 0/2, kolmesed 0/3), neli lauapalli, üks resultatiivne sööt, üks viskeblokeering, üks pallikaotus ja kaks viga.

Toimetaja: Siim Boikov

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