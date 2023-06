Jefimova treener: juunioride EM-il on eesmärgiks ainult medalid

Juunioride vanuseklassi Eesti meistriks tuli Jefimova kindlalt mõlemal tänasel distantsil. 200 meetri rinnuliujumises oli 16-aastase Jefimova tulemus 2.31,70 ning 200 meetri kompleksujumise võitis ta ajaga 2.22,69.

Tulemused jäävad Eesti rekorditest kaugele, aga võistluse tegelik eesmärk oli tuua treeningrutiini vaheldust. Esimene siht on juuli alguses toimuv juunioride EM, kus tiitlivõistlustel esmakordselt kuulub Jefimova programmi kompleksujumine.

"Meil hetkel on treeneriga plaanis ujuda seda ka EM-il. Kuna ma pole seda väga ujunud, siis peaksin natukene katsetama enne, kui tiitlivõistlusel lähen seda ujuma," rääkis Jefimova.

"Ma olen kogu aeg tahtnud Enelil hoida kõiki nelja stiili ja ta tegelikult suudab Euroopa tasemel 200 kompleksi ujuda," selgitas treener Henry Hein. "Hetkel on ta rinnuliujumises omavanustest päris palju üle, aga kompleksis on tase kindlasti oluliselt kõvem."

Juulikuu on Jefimova jaoks võistluste mõttes väga tihe, sest kuu lõpus toimub hooaja tähtsaim jõuproov – täiskasvanute MM. "Juunioride EM-il on eesmärgiks ainult medalid, et seal pole tal väiksemaid eesmärke mõtet võtta. Täiskasvanute MM-il tahaks kindlasti kõigepealt eelujumistest edasi saada ja seejärel poolfinaalis ujuda n-ö isiklikke," lisas Hein.