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Männikul toimunud motokrossi võitis Gert Krestinov

Motosport
Gert Krestinov
Gert Krestinov Autor/allikas: Karli Saul
Motosport

Laupäeval toimus Saku Tankodroomi motokross, kus stardis olid sõitjad lähiriikidest ning ka Ameerikast ja Prantsusmaalt. Kodurajal jäi aga võitmatuks Gert Krestinov, kes võttis esikoha Mehed 500cc klassis. Mehed 250cc klassis oli parim soomlane Arttu Sahlsten.

Esimeses võistlussõidus näitas oma stardioskust ameeriklane Mike Alessi, kes asus sõitu juhtima. Nagu eeldada oli, siis rajal Alessi kiirematega koos liikuda ei suutnud ja ta langes peagi rivi lõppu, kirjutab msport.ee. Esmakordselt sel hooajal stardis olnud Priit Rätsep näitas esimestel ringidel, et sõidukiirus pole kuhugi kadunud ja ta hoidis lätlast Edvards Bidzansit ja Gert Krestinovit enda seljataga. Peagi hakkasid konkurendid aga mööda tuhisema: esikoha võttis enda kätte Krestinov, talle järgnesid Bidzans ja Indrek Mägi. Sellises järjekorras ka avasõit lõppes.

Teises sõidus kuulus stardi järel rivi etteotsa prantslane Charles Lefrancois, kuid tema on pigem tuntud oma superkrossi oskuste poolest ning avaringi lõpuks oli ta juba liidrite grupist maha jäänud. Sõitu asus vedama Mägi, teiseks tõusis kiirelt Krestinov ja kolmas oli Bidzans. Krestinov tundis ennast kodurajal väga mugavalt ja teistel võimalust tema vastu polnud. Ta võttis kiirelt liidrikoha enda kätte ja purjetas kõigil eest ära ning teenis taas kindla esikoha. Teiseks tõusis Bidzans ja kolmandana lõpetas sõidu taas Mägi.

Päeva kokkuvõttes kuulus 500cc klassis esikoht Krestinovile, teine oli Bidzans ja kolmas Mägi. 250cc klassis oli mõlemas sõidus parim soomlane Arttu Sahlstein ja talle kuulus päeva kokkuvõttes esikoht. Kahel korral lõpetas sõidud teisena soomlane Jonni Hujala ja kolmandana Joosep Pärn.

125cc klassis oli rajal kahjuks vaid kaks võistlejat. Esikoha võttis Jakob Burmann ja teine oli Andre Sarri. Ka naiste klassis oli vaid kaks julget oma liivasõidu oskusi proovima tulnud. Kiirem oli Elisabeth-Mary Vainrauh, teise koha sai Sthella Toomela.

Veteranide klassi sõidus ei olnud vastast lätlasele Leonz Kozlovskisile, kes sõitis 50+ klassi arvestuses. Teine oli seal Aivo Rabbi ja kolmas Meelis Valdmets. 40+ klassi arvestuse parim oli Timmo Mõts, teise koha sai Erki Tärno ja kolmanda koha Janis Kaljas.

85cc klassis jagasid sõiduvõidud omavahel ära Oliver Saar ja Ramon Visnapuu. Tänu teise sõidu võitmisele sai päeva kokkuvõttes esikoha Saar. Kolmandaks tuli lätlane Georgs Fridriksons. 65cc klassis tuli esimeseks Rico Karu, teise koha sai Trevor Talts ja kolmanda koha Marten Sonn.

MX C klassis oli kiireim lätlane Janis Riters, teise koha saavutas Georg Sirel ja kolmanda koha Martin Kotkas. MX D klassis oli parim Aksel Porroson, teise koha sai Markus Kuusik ja kolmanda koha Karl Takk. MX E klassi kiireim oli Kaspar Noorsalu, teise koha sai lätlane Ritvars Neupakojevs ja kolmanda koha Aksel Laugen.

Toimetaja: Anders Nõmm

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