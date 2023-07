Daniel Zaitsev: miks mitte täita olümpianormatiiv

Eelmisel suvel 200 meetri liblikujumises MM-võistlustel poolfinaali jõudnud ja kokkuvõttes 11. koha saavutanud Zirgi esimene ala on 400 vabalt.

"Loodan, et hooaja jooksul tehtud töö kannab homme vilja," lausus ta. "Bassein tundub kiire ja kohapeal meeleolu on hea. Nii et loodame, et homme kõik õnnestub hästi ning eks me siis homme näe, kuidas kõik välja tuleb."

400 meetri distantsil poolfinaale pole, seega tuleb kohe võidelda finaalikoha eest. Eesti rekord, mille Zirk ujus kaks aastat tagasi Tokyo olümpiamängudel, on 3.47. Mullusel MM-il võeti viimane finaalikoht ajaga 3.46,4.

Daniel Zaitsevi tugevaim ala - 50 liblikat on kavas pühapäeval. Kahel eelmisel MM-il poolfinaalis ujunud Zaitsev soovib sprindis sama head taset näidata ka tänavu. 100 meetri distantsil on eesmärgiks 52 sekundi piiri alistamine, mis võib avada samuti ukse poolfinaali.

"Ettevalmistus on sujunud hästi, said kõik vajalikud trennid tehtud ja testid näitasid ka head tulemust," lausus Zaitsev. "50 liblikat - talvel näitasin head tulemust lühirajal, nüüd üritan seda tulemust korrata ka pikal rajal. 100 liblika kohta - eks ma piilun sinna 51 sekundi suunas ja kui kõik õnnestub, miks ka mitte võimalikult lähedale või ära täita olümpianormatiiv."

Eneli Jefimova oli eelmisel MM-il meie edukaim ujuja, saavutades 50 meetri rinnuliujumises kuuenda ja 100 meetris üheksanda koha.

"Kaks põhiala on üks alguses ja teine lõpus ja nii-öelda kõrvalala 200 seal keskel," kirjeldas Jefimova oma programmi. "Ma arvan, lähen sellise mõttega, et võib-olla tahaks natuke paremini olla kui eelmine aasta ja üritan anda endast parimat."

Otseülekanded MM-võistluste finaalidest ja poolfinaalidest on alates pühapäevast kell 14.00 ETV2 ja ERR-i spordiportaali eetris.