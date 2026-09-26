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Jefimova teenis USA-s kaks esikohta

Ujumine
Eneli Jefimova
Eneli Jefimova Autor/allikas: Anastasia Karekla/EUL
Ujumine

Eesti ujuja Eneli Jefimova teenis Ameerika Ühendriikide üliõpilasliiga võistlusel Illinoisi osariigis Westmontis esikoha nii 100 kui ka 200 jardi rinnuliujumises.

NC State'i esindaja võitis 100 jardi ajaga 57,63, mis tähistab ühtlasi basseini rekordit. Kaks korda pikemal maal võitis Jefimova esikoha ajaga 2.06,72.

USA üliõpilasliiga College Swimming League toimub esimest hooaega. Westmontis on Jefimova ülikooli vastasteks Virginia, Georgia ja Alabama ülikoolid. Liiga esimesel hooajal osaleb 12 tugevaimat ülikooli. Põhihooaja kolm paremat pääsevad otse finaali, neljas finalist selgub lisakohtumisel.

Finaali jõudnud neli ülikooli saavad igaüks 25 000 dollarit. Rahasumma läheb ülikoolide spordiprogrammidele, mitte otse ujujatele. Liiga katab osalevate võistkondade reisi- ja majutuskulud. Koos auhinnarahaga ulatub esimese hooaja vastav eelarve ligi miljoni dollarini.

Jefimova võitis tänavu NC State'i esindades ülikoolide meistrivõistluste NCAA meistritiitli 100 jardi rinnuliujumises. Sügisesed võistlused USA-s on osa ettevalmistusest 1.–6. detsembrini Pekingis toimuvaks lühiraja MM-iks.

Toimetaja: Siim Boikov

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