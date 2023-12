Zirk jäi medalist poole sekundi kaugusele, Jefimova medalimängu ei sekkunud

Zirk sai meeste 200 m liblika finaalis kirja 1.52,74 (+3,03), jäädes viimasest medalikohast 0,6 sekundi kaugusele. Võitjaks tuli šveitslane Noe Ponti ajaga 1.49,71. Talle järgnesid itaallane Alberto Razzetti (+0,39) ja ungarlane Richard Marton (+2,41).

"Läksin teadlikult ründama, sest ei oma suurt tähtsust, kas lõpetan finaali neljandana või kaheksandana. Olen ajaga rahul, arvestades mis lüngad on treeningutel poja sünni tõttu sisse tulnud, kuid pole hullu," sõnas Zirk pärast võistlust. "Kurvaks teeb see, et pronksmedal läks täna väga odavalt ja ei olnud eriline aeg, kuid on, mis on."

Kolmapäeval naiste 100 m rinnulis Euroopa meistriks kroonitud Eneli Jefimova pidi reedel poole pikema distantsi finaalis leppima seitsmenda kohaga (+5,47). Jefimova oleks isikliku rekordi (2.19,23) kordamisega võitnud hõbemedali.

Kuldmedali teenis kindla ülekaaluga hollandlanna Tes Schouten (2.16,09). Hõbemedalile tuli taanlanna Thea Blomsterberg (+3,45) ja pronksile tšehhitar Kristyna Horska (+3,54).

Ralf Tribuntsov sai meeste 100 m selili finaalis üheksanda koha ajaga 50,81 (+1,09). Kaksikvõidu võtsid prantslased Mewen Tomac (49,72) ja Yohann Ndoye-Brouard (+0,24). Pronksmedalit jäid jagama itaallane Lorenzo Mora ja rumeenlane Andrei Ungur (mõlemad +0,32).

Viimasena oli võistlustules Daniel Zaitsev, kes lõpetas meeste 50 m liblika poolfinaalide kokkuvõttes viienda ajaga 22,47 (+0,61) ja tagas endale koha laupäevases finaalis. Parimat minekut näitas poolfinaalis ungarlane Szebasztian Szabo (21,86).

Enne võistlust:

Esimese eestlasena hüppab reede õhtul võistlustulle Tribuntsov, kes sai meeste 100 meetri seliliujumise poolfinaalidest ajaga 50,64 kuuendana edasi. Endale kuuluvast rahvusrekordist jäi eestlane 0,15 sekundi kaugusele, finaal algab ajakava järgi kell 18.13.

Kolmapäeval esimese Eesti ujujana lühiraja EM-il kuldmedali võitnud Jefimova pääses neljapäeval 200 meetri rinnuliujumises ajaga 2.21,44 viimasena finaali. Novembri keskel püstitas 16-aastane Jefimova Tallinnas sel distantsil uue rahvusrekordi, kui lõpetas ajaga 2.19,23. Finaalujumine algab ajakava järgi kell 19.02.

Finaali jõudis ka Zirk, kes teenis meeste 200 meetri liblika poolfinaalis ajaga 1.53,35 seitsmenda koha. Zirkile kuuluv Eesti rekord on 1.50,51 ning finaal algab kell 19.09.

Lisaks asub võistlustulle ka Daniel Zaitsev, kes teenis reede hommikul meeste 50 meetri liblikujumise eelujumistest ajaga 22,53 neljanda koha. Alex Ahtiainen ajaga 23,53 paraku poolfinaali ei pääsenud. Zaitsev võistleb ajakava järgi kell 19.41.

Lisaks selguvad Euroopa meistrid meeste 200 meetri kompleksujumises, naiste 100 meetri vabaujumises naiste 50 m seliliujumises ning naiste 1500 meetri vabaujumises.