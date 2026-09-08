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Susannah Kaul sai paraujumise EM-il 50 m vabaujumises kuuenda koha

Ujumine
Susannah Kaul
Susannah Kaul Autor/allikas: Anastasia Karekla/EUL
Ujumine

Türgis Kocaelis alanud paraujumise Euroopa meistrivõistlustel saavutas Susannah Kaul S10 klassi naiste 50 meetri vabaujumises kuuenda koha.

Hommikuses eelujumises aja 29,96 ujunud ja kaheksandana finaali pääsenud Kaul suutis õhtuses otsustavas ujumises oma esitust märgatavalt parandada. Finaalis läbis ta distantsi ajaga 29,74, mis tõi tihedas konkurentsis kuuenda koha, vahendab Eesti Paralümpiakomitee enda kodulehel.

Euroopa meistriks krooniti kodupubliku lemmik Defne Kurt (Türgi) ajaga 27,45, hõbeda sai Elizaveta Sidorenko (28,30) ning pronksi Callie-Ann Warrington (Suurbritannia, 28,45).

"Positiivne on see, et sain finaalis kohaga tõusta ja aega võrreldes eelujumisega parandada. Tänavust hooaega arvesse võttes olen tänasega tegelikult rahul. Muidugi tahaks alati kõrgemaid kohti ja isiklikule rekordile lähemale ujuda, aga selle võistluse kontekstis saab rahule jääda," võttis Kaul oma avastardi kokku. "Kolme nädala eest Pariisis toimunud tavaujumise EM-i korraldus ja atmosfäär olid muidugi nii palju paremad, et neid kahte üritust pole iseenesest võimalik võrrelda. Samas siin Kocaelis on enda klassi ujujatega konkurentsi mõttes ikkagi palju parem ujuda."

Teisipäeval tegi S14 klassi 100 m seliliujumises oma esimese tiitlivõistluse stardi Richard Leib, kes läbis distantsi ajaga 1.07,04 ning pälvis üheksanda koha, millega paraku finaali edasi ei pääsenud.

"Richardi tulemus ei olnud ootuspärane. Ettevalmistus oli hea, aga debüüdi närvid ei pidanud vastu ning seetõttu kannatas ka tulemus – olles hiljuti ujunud 1.05,02, siis siin 1.07 ... pole päris see," nentis treener Nadežda Maksimova. "Sellegipoolest olen Richardi üle uhke, sest EM-ile pealesaamine on juba iseenesest suur asi nii meile kui ka Eesti paraujumisele."

Eesti koondise viimase stardi teeb Türgis neljapäeval Matz Topkin (S4 klassi 50 m seliliujumises).

Toimetaja: Maarja Värv

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