Jefimova valmistub lühiraja tiitlivõistluseks koos Sarah Sjöströmiga

MK-etapp Berliinis eelmisel nädalavahetusel oli Jefimova jaoks aasta viimane võistlus pikas basseinis. Ehkki spetsiaalselt nendeks startideks 16-aastane ujumistalent ei valmistunud, olid tulemused taas suurepärased.

100 meetri rinnulifinaali Jefimova võitis, edestades teiste seas valitsevat maailmameistrit Ruta Meilutytet. 50 meetri finaalis sai ta leedulanna järel teise koha ja 200 meetris oli Eesti rekordiga neljas.

"Tegelikult oli see ikkagi päris suur üllatus minu jaoks, sest minuga samas vahetuses ujus Ruta Meilutyte, kes sai viimasena finaali. Ma arvasin ausalt öeldes, et ta paneb õhtul veel juurde," lausus Jefimova ERR-ile.

"Mul selles mõttes mingeid pingeid peal ei olnud, et ma pean nüüd võitma ja nii edasi. See oli täitsa pingevaba võistlus. Ja see, kui ma nägin, et olen esimene enda vahetuses - ma korraks arvasin, et oo, päris hea aeg peaks siis olema."

"Siis vaatasin, et aeg ei olnud mu isiklik ja siis ma olin lihtsalt, et okei, väga lahe, et võitsin selle," meenutas Jefimova.

"Meil oli päev enne kaks trenni ja samal nädalal meil oli veel jõusaal päris tugev. Niimoodi lihasvaludega ja koormuse pealt läksime sinna. Sellepärast ei olnud ka vaimseid pingeid, ma arvan. Läksime sinna rohkem tehnikaasju parandama."

Senist aastat kokku võttes paistab silma stabiilsus kõrgel tasemel. Pärast juuli lõpus toimunud MM-võistlusi, kus Jefimova saavutas kaks finaalikohta, võitis ta septembri alguses juunioride MM-il kolm medalit.

Ilma eriettevalmistuseta ujutud tulemused polnud kehvemad, kui hooaja kõige tähtsamal võistlusel viis nädalat varem. Sama võib öelda ka äsjase Berliini võistluse kohta.

"Ma loodan, et selle vastus on see, et ma olen lihtsalt üleüldse arenenud," lausus MM-il 100 meetris kuuendaks tulnud Jefimova. "Minu keskmine tase on natuke tõusnud, ma loodan. Ma suudangi nüüd ilma valmistuseta ujuda 1.06 keskele. Ja seda on päris hea näha aasta enne Pariisi."

Treener Henry Hein lisas, et hoolealune on alates kevadest ujunud üsna ühte kanti. "Võib-olla ongi, et selle vormi pealt tegelikult oleks näha, et kui kõik see ettevalmistus saaks pikem ja korralikum ja siis veel õige puhkus peale, võiks ta ujuda ideaalis õigel võistlusel veel kiiremini," ütles juhendaja.

"Aga selles mõttes on jah, väga hea, et tema keskmine tase on ikkagi selgelt tõusnud."

Ees ootavad treeninglaagrid

Vähem kui kaks kuud on jäänud Euroopa lühiraja meistrivõistlusteni. Samal võistlusel kaks aastat tagasi võitis Jefimova hõbemedali. "Viimane tõsine start mul lühirajal oli kaks aastat tagasi - lühiraja MM ja enne seda lühiraja EM," lausus Jefimova.

"Seda on päris huvitav vaadata, kuidas ma nüüd ujun lühirajal. Kindlasti valmistume sinna ja kindlasti tahaks oma tulemusi parandada seal."

Hein lisas, et soovib hoolealust näha finaalis nii 50, 100 kui ka 200 meetri distantsil. "Tal pole võib-olla päris sama nägemus, mis minul. Aga kui me juba finaalis oleme ja ikkagi, kui me tahame ka isiklikku rekordit ujuda, siis võiks ikkagi sinna medalite poole see aeg juba püüelda," ütles ta.

"Kindlasti ka lühirajal veidi peab arvestama, et Ruta Meilutyte klass hetkel ikkagi teistest naistest tiba üle on, aga ülejäänud naistega, ma arvan, me suudame ujuda küll."

Pühapäeval sõidab Jefimova treeninglaagrisse Türki ja oktoobri lõpus Rootsi, kus on võimalik treenida koos maailma esisprinteri Sarah Sjöströmiga, kes võitnud kroolis ja liblikujumises tiitlivõistlustel 43 individuaalset kuldmedalit.

"Tuligi mõte minna ujuja juurde, kes on juba Eneli vanuselt tegelikult maailma tipus olnud ja kes on endiselt maailma tipus," rääkis Hein. "Et mitte otseselt minna kellegi rinnulikonkurendi juurde, vaid täiesti teise ala ujuja juurde. Seal sellist sprindi knowhow'd kindlasti saame väga palju juurde."