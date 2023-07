Henry Hein: Eneli jaoks kõige magusam ala on kõige viimane

Fukuoka MM-i neljanda maailmarekordi püstitas austraallanna Mollie O'Callagahan, kroolides 200 meetrit ajaga 1.52,85. Üks vanimatest rekorditest, mis püsis 14 aastat Federica Pellegrini nimel, sai ületatud 13 sajandikuga.

Austraalia juhib medalitabelit kuue kullaga, teisel kohal on neli kuldmedalit võitnud Hiina. Kolmapäeval õnnestus hiinlastel esimest korda tulla maailmameistriks 4x100 meetri kombineeritud segateateujumises.

Eesti võistkond oli hommikul samuti stardis ning MM-võistluste finalist Eneli Jefimova läbis 100 rinnuli ajaga 1.06,83. Kokkuvõttes sai Eesti teatenelik 43 tiimi seas 19. koha.

"Hommikuse ujumisega jääme kindlasti rahule. Eneli on ainult ühe korra varem teates kiiremini ujunud. Ja kui arvestada, et eile jõudsime hotelli alles südaöö paiku, jäime magama kella 1 paiku ja hommikul pidime tagasi siin olema, siis kindlasti väga okei ujumine," selgitas Eneli Jefimova treener Henry Hein.

Jefimova teeb järgmise stardi neljapäeval hommikul 200 meetri distantsil. "Väike eesmärk on kindlasti olümpia B-norm. Sinna on küll poolteist sekundit minna, aga seda läheme ründama. Ja peale seda saame keskenduda ainult sprindile. Eneli jaoks kõige magusam ala on kõige viimane, seal saab kõik välja panna," lisas Hein.

Neljapäevase võistluspäeva ootuses pakuvad kõige rohkem kõneainet meeste 100 krooli ja 200 kompleksi finaal. Prantslane Leon Marchand, kes avapäeval võitis maailmarekordiga 400 meetri kompleksujumise, tuli kolmapäeval maailmameistriks 200 meetri liblikujumises.

Järgmine otseülekanne Fukuokast algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis neljapäeval kell 14.00.