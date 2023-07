EOK premeeris juunioride EM-il kolm medalit võitnud Eneli Jefimovat

16-aastane Jefimova tuli 50 m rinnuliujumises ja 100 m rinnuliujumises juunioride Euroopa meistriks ning võitis 200 m rinnuliujumises hõbemedali.

EOK president Urmas Sõõrumaa avaldas Jefimovale ja tema treenerile palju tänu. "Eneli saavutused nõnda noores eas on vapustavad – ainuüksi juunioride EM-idelt on ta võitnud kuus kulda, kaks hõbedat ja pronksi. See näitab sihikindlust, tahtejõudu, aga ka väga suurt pühendumist. Soovin Enelile, tema treenerile ja kogu ujumiskoondisele edu ka peagi Jaapanis toimuvatel täiskasvanute maailmameistrivõistlustel," ütles Sõõrumaa.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt EOK Täitevkomitee kinnitatud korrale. Selle kohaselt on olümpiaaladel juunioride Euroopa meistrivõistlustel kuldmedali võitmise korral sportlase preemia suuruseks 4000 eurot, hõbemedali korral 2000 eurot. Medalivõitjate treenerite preemia on pool sportlasele makstavast summast.

Väljamaksmisele kuuluvad preemiarahad eraldab EOK taotlusel Kultuuriministeerium.