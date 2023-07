Eneli Jefimova tuli kuuendat korda juunioride Euroopa meistriks

Jefimova ujus finaalis aja 1.06,81 ja suutis edestada rootslannast peakonkurent Olivia Klint Ipsat 0,45 sekundiga. Seejuures poolfinaalis oli Klint Impsa temast üheksa sajandiku võrra kiirem olnud.

Kuigi Jefimova oli finaalis selgelt parem kui eelujumises (1.08,47) või poolfinaalis (1.08,27), siis tänavu aprillis Stockholmis ujutud Eesti rekordile jäi ta siiski 45 sajandikuga alla.

"Selle finaaliga võib täitsa rahule jääda, kuna finaaliaeg oli palju kiirem kui mu poolfinaali ja eelujumise aeg," kommenteeris Jefimova. "See oli minu jaoks ka natuke pingeline, aga tegemist on hooaja teise tulemusega. Enne MM-i on seda väga hea näha."

Jefimova ja Klint Ipsa järel teenis Belgradis pronksmedali prantslanna Justine Delmas (1.08,57).

Jefimova võitis seega Belgradi MM-ilt kaks kuldmedalit ja ühe hõbeda. Lisaks 100 meetri rinnuliujumise tuli täistabamus ka 50 meetri rinnuliujumises. Kahvatuma medali sai ta 200 meetri rinnuliujumises.

Kui lisada medalid ka 2021. ja 2022. aasta juunioride EM-idelt, siis on eestlannal koos kuus kulda, kaks hõbedat ja üks pronks. Kõigil kolmel korral on ta võitnud esikoha just 100 meetris.

Treener Henry Hein lisas, et treeningvõistlusena oli Belgradi juunioride EM väga hea koormus. "Seekord ei õnnestunud küll kõiki tiitleid kaitsta. Kahe alaga saime hakkama ja üks oli ka väga korralik ujumine. Selles mõttes on kõik tip-topp," sõnas sportlase juhendaja.