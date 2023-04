Rekordi ujunud Jefimova täitis esimese Eesti sportlasena Pariisi olümpianormi

16-aastasest Jefimovast sai esimene Eesti sportlane, kes on Pariisi olümpianormi täitnud, ujudes Stockholmis välja uue Eesti rekordi 1.06,36. Eelmine tippmark oli samuti Jefimova nimel, kui kaks aastat tagasi ujus ta EM-il 1.06,47.

Olümpianormist sai Jefimova jagu koguni 43 sajandikuga.

Stockholmis lõpetas Jefimova järel teisena rootslanna Sophie Hansson ajaga 1.06,85, kolmanda koha sai soomlanna Ida Hulkko ajaga 1.08,32.

"Ma olen väga rahul selle ujumisega ja eriti esimese 50 meetriga. Alustasin väikeste tõmmetega väga hea aja, ma ei ole varem nii väikeste tõmmetega nii kiiresti ujunud. Ja tagasi ma jõudsin ka ujuda, ei väsinud nii ära. Ja selle ujumisega võib täitsa rahule jääda, kuna see on ka mu uus isiklik ja ma olen väga rõõmus selle üle," ütles Jefimova.

"Selle üle olen veel rohkem õnnelikum, sest oli väga palju katseid seda üle ujuda, jäin ka sajandiku ja kolme sajandiku kaugusele," rääkis Jefimova Eesti rekordi ületamisest. "Praegu see tuli ikka kümnendikuga, see tekitab mulle väga suurt rõõmu. See näitab, et olen ikkagi võimeline arenema. Need kaks aastat olid minu jaoks natuke rasked, aga nüüd olen tagasi mängus!"

"Hommik oli meile mõlemale veidi pettumus, ootasime kohe hommikul tiba kiiremat aega ja siis meil oli veidi selline tõsisem vestlus. Aga oli näha, et ta tegi omad järeldused, võttis end väga hästi kokku ja oli kindlalt valmis seda normi ujuma," rääkis treener Henry Hein. "Väga hea on näha, kuidas ta noore sportlasena just finaale ja pingelisi olukordi suudab suurepäraselt ära kasutada."

Kui hea see finaalujumine oli? "See oli plaanipärane. See esimene 50, just see tõmmete pool, nüüd klappis kõik, täpselt see tõmmete arv, mida oleme praegu soovinud ujuda. Ja selle pealt teadsin, et ta jõuab ka tagasi ilusti ujuda," sõnas Hein. "Ta on nii alustanud kiiremini kui lõpetanud kiiremini ka, aga võib öelda küll, et see on hetkel selline kõige terviklikum 100 meetrit, mis ta on ujunud."

Selle Eesti rekordiga tõusis Jefimova maailma hooaja edetabelis viiendaks. Juba järgmisel nädalal algab uus ettevalmistus suvisteks tiitlivõistlusteks.

"Lendame kaheks nädalaks Türki laagrisse ja siis seal hakkab uus tsükkel peale ja nüüd edasi on suvised võistlused – juunioride EM ja seejärel MM. Ja põhifookus praegu läheb siis täiskasvanute MM-ile," lausus Hein.