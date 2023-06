MM-iks valmistuv Zirk on põhialal raskustes: mul ei ole enam head tunnetust

Kregor, alustame kõige värskemast. Eelmisel nädalavahetusel võistlesid Roomas ja kui ma ei eksi, siis samas kohas, kus mullu toimusid Euroopa meistrivõistlused. Millise hinnangu sa sellele võistlusele annad ja millises vormis enne MM-i oled?

Ütleme nii, et eesmärgiks oli 400 m vabaujumises hästi ujuda. Mul oli ülimalt hea meel, et suutsin tänavu esimest korda alla 3.50 ujuda. Olen sellest ajast ainult kolmel korral kiiremini ujunud. Aga kuna see oli võistluste esimesel päeval ning pidin seda ühe päeva jooksul kaks korda ujuma, siis järgmistel päevadel olin veidi väsinud ja seetõttu olid teised tulemused kehvemad. 200 krool oli tegelikult täitsa okei, aga mul ei ole viimasel ajal 200 liblikas tunnetus nii hea olnud kui võiks.

Kui vaadata kogu selle aasta treeningprotsessi ja hooaja ülesehitust, kas ja mida olete teinud teisiti kui eelmisel aastal?

Eelmisel aastal oli hooaeg hoopis teistsugune. MM toimus juunis ja EM augustis, aga nüüd on ainult MM, mis toimub juuli lõpus. Sel aastal on kõik natukene varasem, aga töö osas üpriski sarnane. Mullu tegime kõrgmäestikulaagri aasta alguses, aga nüüd natukene hiljem aprillis. Võib-olla see oli kõige suurem muudatus, töö ja kõik muu oli üpris sarnane.

Sa ujusid 200 m distantsil nii kroolis kui liblikas parimad tulemused aprilli keskel USA-s. Kas see oli ootuspärane või hoopis üllatav, et nüüd mais-juunis Euroopas jäid need ajad ületamata?

See oli ootuspärane. Aprilli võistluseks valmistusime ja treenisime madalama koormusega. Seal oli eesmärgiks kiiresti ujuda, kuid Euroopas on pigem eesmärgiks olnud lihtsalt võistelda. Et kui MM kohale jõuab, siis oleks nii keha kui ka vaim valmis kiirete meestega võistlema.

Kaks aastat tagasi ehk olümpiamängude aastal oli sinu põhialaks 200 vabalt ja selle kõrval ujusid ka 400-s häid tulemusi. Eelmisel aastal oli fookus selgelt 200 liblikale suunatud ja krooli tulemused jäid sinu rekorditega võrreldes paari sekundi võrra aeglasemaks. Tänavu on sinu parim tulemus äsjane 400 vaba Roomas. Miks nii ja mida sellest järeldada?

Eelmisel aastal ja veel selle aasta alguses oli 200 liblikas minu põhiala, aga maikuus käis mingisugune negatiivne klikk läbi ja mul ei ole enam head tunnetust. Mul on tõsiseid probleeme selle leidmisega. Eks näis, kuidas MM-il liblikas läheb, aga praegu olen rohkem kroolile keskendunud ja pigem just 400. 200-s on krooli tase Tokyo olümpiamängudega võrreldes nii palju tõusnud, et mul on vaja kiiremaks saada.

MM toimub Jaapanis ja Tokyo olümpiamängudest on sul üsna head mälestused. Milliste eesmärkidega MM-ile lähed?

See hooaeg on üpriski lipa-lapa olnud. MM-ile lähen pingevabalt ja eks finaalikoht oleks tore, aga võtan ühe ujumise korraga. Olen palju tööd teinud ja loodan, et läheb hästi.

Sinu isiklikud rekordid on Pariisi olümpiamängude A-normidele väga lähedal. Kui tähtis oleks vähemalt ühel alal A-norm täita?

Mida varem, seda parem. Ideaalis võiksin MM-il A-normi täita ja kui soovin finaalis ujuda, siis sinna saab A-normiga.

Kas senisest jutust järeldan õigesti, et MM-il on suurimad lootused norm 400 vabas täita?

Jah, aga ma veel ei viskaks 200 liblikat prügikasti. 200 vabas võib ka tulla, aga praegu on selle norm minu jaoks natukene liiga tugev. 200 liblikas ja 400 vaba on ikkagi need alad, kus võiksin normi täita.

Eelmisel aastal said 200 liblika superstaari Kristof Milakiga päris palju koos ujuda. Nüüd hiljuti Milak ütles, et tema MM-il ei osale. Kui palju see üldpilti muudab?

Kindlasti päris palju. Arvan, et kuldmedal on kindel, selle ilmselt võidab üks Jaapani kutt. Teistele medalitele ja finaalikohtadele on kõva konkurents. Seepärast mulle 200 liblikas meeldib, sest seal on konkurents väga ebastabiilne, et mõni võib poolfinaalis väga hea tulemuse teha, aga finaalis kustuda. Usun, et see on üks põnevamaid alasid, mida MM-il jälgida.

***

Ujumise MM Jaapanis kestab 23. juulist 30. juulini. Poolfinaalidele ja finaalidele saab kaasa elada Eesti Rahvusringhäälingu vahendusel. Lisaks Zirkile hüppavad MM-il vette Daniel Zaitsev, Armin Evert Lelle, Eneli Jefimova ja Aleksa Gold.