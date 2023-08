Galerii: Viru Keskuses avati Eesti Olümpiakomitee juubelinäitus

Spordimuuseumi direktori Siim Randoja sõnul on näitus inspireeritud Poola fotograafi Ewa Bilan-Stochi fotoprojektist Perpetui Flores. Autori nõusolekul pakub lummava idee edasiarendus imelise võimaluse tuua ka Eesti spordisangarite visa töö unustamatud viljad väärikalt esile.

"Eesti sportlased on aegade jooksul võitnud erinevatelt suurvõistlustelt palju autasusid, mis jäävad Eesti spordilugu alatiseks ehtima. Loodetavasti aitavad need medalikimbud neid saavutusi meenutada ning on noorematele spordihuvilistele inspiratsiooniks tippu pürgimisel," ütles Randoja.

EOK100 projektijuht Anu Kaljurandi sõnul tegid valiku oma võidetud medalitest sportlased ise. "Mul on hea meel, et kõik atleedid tulid meie ideega kaasa ning asusid hoolega oma medaleid otsima - kellel olid need spordimuuseumis, kellel vanematekodus. Aleksei Budõlin pidi aga üldse oma medalitega Šveitsist Eestisse reisima," ütles Kaljurand.

Vaatajate ette on toodud olümpiavõitjate Erki Noole, Gerd Kanteri, Irina Embrichi, Kristina Šmigun-Vähi, olümpiamedalistide Aleksei Budõlini, Kelly Sildaru, Tõnu Endreksoni, paralümpiavõitja Marge Kõrkjase, ujuja Eneli Jefimova, jalgpalluri Joel Lindpere, korvpallur Merike Andersoni ja kulturist Ott Kiivikase medalikimbud.

Sportlaste medalikimbud pildistas üles fotograaf Roman "Vanaisa" Neimann, kelle jaoks oli fotoprojekt omamoodi väljakutse. "Esialgne plaan oli Poola fotograafi ideed edasi arendada, kuid töö käigus selgus, et medalikimp omaniku käes on ikkagi parem mõte. Sportlastega oli väga tore koostööd teha – nad astusid stuudiosse ja said kohe aru, et nad on elus kõike kogenud ja näinud," ütles Neimann.

Fotonäitust saab vaadata Viru Keskuse aatriumis 29. augustist 17. septembrini. Alates 30. septembrist on igihaljad medalikimbud vaadeldavad Tartus Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis, seejärel liigub näitus erinevatese Eestimaa paikadesse.