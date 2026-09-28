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Jalgratta MM-i edukaimaks riigiks tõusis Hispaania

Jalgrattasport
Benjamin Noval
Benjamin Noval Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/SW Pix
Jalgrattasport

Montrealis kulmineerunud jalgratta maanteesõidu maailmameistrivõistluste kõige edukamaks maaks osutus Hispaania, aga seda üksnes juunioride klassist teenitud kuldmedalitega.

Võistluste ainsaks kahekordseks võitjaks kerkis 17-aastane Benjamin Noval, kes võitis meesjuunioride seas nii grupisõidu kui ka temposõidu. Kolmanda kulla tõi Hispaaniale naisjuunioride grupisõidus Alejandra Neira.

Hispaania kogus kokku viis medalit: lisaks eelnevale kasvatas saaki kuni 23-aastaste meeste konkurentsis Hector Alvarez, kes sai grupisõidus hõbeda ja temposõidus pronksi.

Rohkem kui ühe kulla teenisid võistlustelt ka Holland (2-1-1) ja USA (2-0-0). Hollandi rattur Demi Vollering võitis naiste grupisõidu ja Ryan Gal oli parim kuni 23-aastaste meeste temposõidus. Kui teise kulla tõi USA-le viimasel päeval meeste grupisõidus Brandon McNulty, siis esimese sai kuni 23-aastaste meeste grupisõidus Ashlin Barry.

Jalgratta maailmameistrivõistluste läbi aegade edukaim riik Itaalia oli medalitabelis ühe kulla, kolme hõbeda ja ühe pronksiga seekord neljas. Ainus esikoht teeniti võistkondlikus temposõidus, kui koosseisu kuulusid Mattia Catteneo, Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini ja Monica Trinca Colonel.

Kokku jagus medaleid 16 riigile. Võõrustaja Kanada sai ühe hõbeda - selle teenis kuni 23-aastaste naiste maanteesõidus Isabella Holmgren. Edukad olid ka Põhjamaad: ühe pronksi said nii Taani (Malthe Risbjerg meesjuunioride temposõidus), Norra (Jesper Stiansen U-23 meeste grupisõidus) kui ka Rootsi (Elias Wändel meesjuunioride grupisõidus).

Järgmisel aastal võõrustab maanteesõidu paremikku Prantsusmaa Haute-Savoie piirkond.

Toimetaja: Siim Boikov

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