Sakslane purustas 1500 meetri ujumise maailmarekordi

Liebmann purustas senise maailmarekordi peaaegu nelja sekundiga. Varasem tippmark kuulus ameeriklasele Bobby Finkele, kes ujus Pariisi olümpiamängudel 2024 ajaks 14.30,67.

Sakslane kärpis Finke rekordist koguni 3,88 sekundit. Liebmanni võimas tulemus tähistab ühtlasi uut Euroopa rekordit.

Liebmann alustas tugevalt ning suutis kogu distantsi vältel rekordigraafikus püsida. Finišis näitas tabloo aega 14.26,79, millega võttis sakslane kindla võidu.

Teise koha sai Ungari ujuja Zalan Sarkany ajaga 14.39,45 ning pronksmedalile tuli teine sakslane Oliver Klemet tulemusega 14.40,64.

Liebmanni ülekaal oli muljetavaldav, sest a edastas Sarkanyt finišis enam kui 12 sekundiga.

Sakslase jaoks on tegemist karjääri ühe võimsaima tulemusega. Liebmann on viimastel aastatel tõusnud pikemate vabaujumiste maailma paremikku ning Pariisis jõudis ta nüüd ka kõige kõrgemale astmele.

Uus maailmarekord sai sündida Euroopa meistrivõistluste finaalis, kus Liebmann näitas konkurentidele selgelt, et hetkel on 1500 meetri vabaujumises tema tempo teistele kättesaamatu.