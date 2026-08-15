X!

Sakslane purustas 1500 meetri ujumise maailmarekordi

Ujumine
Johannes Liebmann
Johannes Liebmann Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Ujumine

Pariisis toimuvatel Euroopa ujumismeistrivõistlustel sündis laupäeva õhtul vägev maailmarekord, kui sakslane Johannes Liebmann võitis meeste 1500 meetri vabaujumise ajaga 14.26,79.

Liebmann purustas senise maailmarekordi peaaegu nelja sekundiga. Varasem tippmark kuulus ameeriklasele Bobby Finkele, kes ujus Pariisi olümpiamängudel 2024 ajaks 14.30,67.

Sakslane kärpis Finke rekordist koguni 3,88 sekundit. Liebmanni võimas tulemus tähistab ühtlasi uut Euroopa rekordit.

Liebmann alustas tugevalt ning suutis kogu distantsi vältel rekordigraafikus püsida. Finišis näitas tabloo aega 14.26,79, millega võttis sakslane kindla võidu.

Teise koha sai Ungari ujuja Zalan Sarkany ajaga 14.39,45 ning pronksmedalile tuli teine sakslane Oliver Klemet tulemusega 14.40,64.

Liebmanni ülekaal oli muljetavaldav, sest a edastas Sarkanyt finišis enam kui 12 sekundiga.

Sakslase jaoks on tegemist karjääri ühe võimsaima tulemusega. Liebmann on viimastel aastatel tõusnud pikemate vabaujumiste maailma paremikku ning Pariisis jõudis ta nüüd ka kõige kõrgemale astmele.

Uus maailmarekord sai sündida Euroopa meistrivõistluste finaalis, kus Liebmann näitas konkurentidele selgelt, et hetkel on 1500 meetri vabaujumises tema tempo teistele kättesaamatu.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

ujumisuudised

21:51

Kaul jäi paraujumise EM-il 50 meetri vabaujumises neljandaks

21:17

Sakslane purustas 1500 meetri ujumise maailmarekordi

20:57

Jefimova jõudis teise ajaga finaali ja Tribuntsov püstitas Eesti rekordi

14:35

Maailmarekordi omanik jäi EM-il poolfinaalist välja: olen ise ka segaduses

11:41

Tribuntsov pääses napilt EM-il poolfinaali, Salu ja Jefimova kindlalt edasi

14.08

Zirk jäi EM-finaalist välja: see ei ole see, mille pärast siia tulin Uuendatud

14.08

Zirk pääses EM-il kuuenda ajaga poolfinaali, Palvadre ujus Eesti rekordi

13.08

Tribuntsov saavutas enda põhialal 13. koha

13.08

Curtis ujus kuldmedalile maailmarekordiga, Milak nihutas Euroopa rekordit

12.08

Eneli Jefimova jäi EM-i finaalis neljandaks

12.08

Popovici säilitas kroolikuninga trooni, Sjöström tõusis aegade edukaimaks naiseks

12.08

Eestlased piirdusid EM-i kolmandal hommikul eelujumistega

11.08

Jefimova: rekord näitab, et olen paremas vormis kui kunagi varem

11.08

Tiitlikaitsja Jefimova ujus EM-i poolfinaalis oma põhialal Eesti rekordi

11.08

Jefimova pääses EM-il kindlalt poolfinaali, Randväli ujus Eesti rekordi

10.08

Tribuntsov viis rekordi uude sekundisse, aga finaali ei saanud

10.08

Briti teatenelikud näitasid konkurentidele kandu

10.08

Tribuntsov ja Zaitsev pääsesid EM-il poolfinaali

07.08

Eesti teatevõistkond jääb avavee EM-i viimaselt alalt kõrvale

07.08

Eestlased langesid EM-il välja esimese ujumise järel

sport.err.ee uudised

22:09

Seitsmevõistluse võitis iirlanna O'Connor

21:51

Kaul jäi paraujumise EM-il 50 meetri vabaujumises neljandaks

21:25

VAATA OTSE | Kuidas läheb Karmen Bruusil kõrgushüppe finaalis? Uuendatud

21:17

Sakslane purustas 1500 meetri ujumise maailmarekordi

20:57

Jefimova jõudis teise ajaga finaali ja Tribuntsov püstitas Eesti rekordi

20:20

Vormel-E loodab paari aasta jooksul näha stardirivis ka naissõitjaid

19:47

USA 14-aastane võiduseeria lipujalgpalli MM-il katkes

19:13

Sheini debüüt Inglismaa esiliigas lõppes kaotusega

18:32

Öberg võtab Sjöströmilt eeskuju ja tahab tippsporti naasta

17:59

Sugar võitis ORC Euroopa meistrivõistlustel hõbeda ja kulla

17:25

Varfolomeev tuli kodupubliku ees kolmandat korda järjest maailmameistriks

16:56

Ingebrigtsenite isa lõpetab treenerikarjääri

16:22

Jacquelin valmis rattadebüüdiks: ma pole kindel, kuidas pelotonis reageerin

15:46

FIA lubab venelastel taas oma lipu all võistelda

15:21

Lusti ei saanud EM-il tulemust kirja Uuendatud

15:12

Endine Itaalia jalgpallikoondislane tegi karjääriga lõpparve

14:35

Maailmarekordi omanik jäi EM-il poolfinaalist välja: olen ise ka segaduses

13:52

Eesti U-16 noormehed jäid poolfinaalis Horvaatiale alla

13:22

Perez ja Fiorini tulid maailmarekorditega Euroopa meistriteks

13:21

Hispaania koondise MM-kangelane sõlmis lepingu PSG-ga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo