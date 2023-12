Jefimova võiduhetkest: mul tuli kohe nutt kurku

Finaalis võis oodata nelja-viie sportlase medaliheitlust, aga eelkõige tuli sellest Eneli Jefimova ja itaallanna Benedetta Pilato esikohaduell. Tugeva sprinterina juhtis itaallanna suurema osa distantsist ja viimases pöördes oli tema edu rohkem kui pool sekundit, aga Jefimova lõpp oli erakordselt võimas.

Viimasel 25 meetril võitis ta itaallannat rohkem kui sekundiga ning vägev ujumine andis ka vägeva rekordi 1.03,21. Esimest korda täiskasvanute tiitlivõistlustel medalisoosikuna stardis olnud 16-aastane ujumistalent saavutas ajaloolise võidu.

"Esimesena nägin puki peal ühte tuld, mis tähendab, et ma lõpetasin esimesena. Mul tuli kohe nutt kurku ja olin väga õnnelik, et ikkagi sain sellega hakkama. Ja kui veest välja tulin, siis tuli veel suurem nutt. Väga õnnelik olen. Parandasime vigu, mis teisipäeval poolfinaalis ilmnesid. Kõik klappis ja tuli väga hea aeg ka," lausus värske medalisangar.

"Rada, kus me olime, oli parim. Enne ujumist oli plaan paigas. Teadsime, et kõige kiirem alustaja on Enelist paremal ja kõige kiirem lõpetaja on vasakul," alustas treener Henry Hein. "Ja kuna Eneli tegi viimast pööret just hollandlanna (pronksmedalist Tes Schouten - toim) poole, siis meie plaan oligi distantsi esimene pool minna koos Pilatoga võimalikult ökonoomselt ja viimasest pöördest võimsalt lõpuni tulla. Euroopa läbi aegade kolmas tulemus, nii et on raske mitte rahule jääda," lisas ta.

Esimese Eesti ujujana Euroopa meistriks kroonitud Jefimova kolmapäevast võitu pikalt nautida ei saa, sest töö on alles pooleli ja palju starte veel ees. Ka lühemal ja pikemal distantsil on tal võimalus võita medal.

"Neljapäeval ootab mind ees 200 m rinnuliujumine. See on kõige pikem ja raskem distants. Praegu üritan lihtsalt välja puhata, et homme starti minna tühja pea ja uute mõtetega," märkis Jefimova.

Ralf Tribuntsov sai seitsmenda koha 50 meetri seliliujumise finaalis, läbides distantsi 23,30 sekundiga. Teisipäeval püstitatud Eesti rekordist jäi lahutama 17 sajandikku.