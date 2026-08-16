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Ujumislegend Ledecky 15 aastat kestnud võiduseeria katkes

Ujumine
Katie Ledecky (mustas mütsis) õnnitleb Lani Pallisteri
Katie Ledecky (mustas mütsis) õnnitleb Lani Pallisteri Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Ujumine

USA ujumistäht Katie Ledecky jäi karjääris esimest korda rahvusvahelisel võistlusel 800 meetri vabaujumise esikohata.

Alates 2012. aasta Londoni olümpiamängudest on 29-aastane Ledecky 800 meetri vabadistantsil võitnud neli OM-kulda ja seitse MM-tiitlit, aga pidi laupäeval Vaikse ookeani meistrivõistlustel tunnistama austraallanna Lani Pallisteri paremust.

Pallister teenis esikoha ajaga 8.06,10, ala valitseja Ledecky kaotas talle sekundi ja 16 sajandikuga. 8.18,81 tõi kolmanda koha Uus-Meremaa ujujale Erika Fairweatherile.

"Katie on nii dominantne jõud ja on väga tähtis, et teeksime talle ühe valju aplausi," rääkis Pallister pärast võitu basseiniäärses intervjuus. "Ilma temata ei oleks naiste pikamaaujumine kohas, kus ta praegu on. Et üldse selles vestluses oleme, on juhtunud seepärast, et saame Katiet taga ajada."

Ameeriklanna Kate Douglass nihutas laupäeval 50 meetri vabaujumise maailmarekordit kaks korda, kui sai esmalt hommikuses eelujumises kirja 23,49 ja seejärel õhtuses finaalis koguni 23,19. Teine oli kaasmaalanna Gretchen Walsh, kse samuti tänavu selle distantsi maailmarekordit uuendanud. Üllatus juhtus ka 200 meetri kompleksujumises, kus hiinlanna Yu Yiting teenis esikoha valitseva olümpiavõitja ja maailmarekordinaise Summer McIntoshi ees.

Vaikse ookeani ujumismeistrivõistlused toimuvad tänavu Californias Irvine'is. Sarnaselt iluuisutamise nelja kontinendi meistrivõistlustele on tiitlivõistlused ülejäänud maailma vastuseks EM-ile ning kuigi olid algselt - nagu nimi ka ütleb - mõeldud Vaikse ookeani äärsetele riikidele, osalevad seal nüüd näiteks ka Lõuna-Aafrika Vabariik, Brasiilia, mõned Aafrika riigid ja üksikud Euroopa sportlased.

Toimetaja: Anders Nõmm

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