Kregor Zirk MM-i eel: tahan hooaja vältel tehtud töö realiseerida

24-aastane Zirk on veetnud Aasias juba mitu nädalat, et aklimatiseerumine oleks võimalikult efektiivne. Alates juuli algusest on eestlane teinud tööd MM-iks ettevalmistavas laagris Hongkongis.

"Esimesel nädalal hoidsime veel koormust, aga seejärel oleme keskendunud maksimaalse kiiruse arendamisele," rääkis Zirk, kes vaatamata noorele vanusele osaleb juba oma karjääri viiendal MM-il. "Viimased nädalad oleme teinud mitmeid võistluste imitatsioone ja lihtsalt kehale puhkust andnud, et võistluste alguseks oleksin võimalikult värske," jätkas ta.

Mullu MM-il 200m liblikujumises 11. koha saavutanud Tom Rushtoni hoolealune on tänavu panustanud rohkem 400m vabaujumise distantsile ja usub, et omad võimalused finaali pääsemiseks on ka temal. "400m vabaujumise distants on hetkel maailma tippujumises väga huvitavas positsioonis," sõnas Zirk.

"Võrreldes maailmarekordiga on ajad pigem aeglased, aga see-eest võib MM-il finaalikohale kandideerida 12-16 ujujat. Olen kindel, et tuleb väga tiheda konkurentsiga tiitlivõistlus ning eelujumistes ei saa ka superstaarid lubada endale kerget jalutuskäiku pargis, sest see võib valusalt kätte maksta," selgitas ta.

Zirk lisab, et MM-i eel valdab teda mõnus ärevus ja ootab juba oma esimest starti. "Tahan hooaja vältel tehtud töö ära realiseerida ning Eesti lippu kõrgel hoida. Peale võistlust avaneb ehk võimalus ka veidi Jaapani kultuuri avastada, sest Tokyo olümpiamängudel seda teha ei saanud," ütles ujuja lõpetuseks.

Lisaks Kregor Zirkile asuvad MM-il Eesti sportlastest võistlustulle veel neli sportlast: Eneli Jefimova, Aleksa Gold, Daniel Zaitsev ja Armin Evert Lelle.

Ujumise MM-ile, mis leiab aset 23. juulist 30. juulini Fukuokas, saab kaasa elada ERR-i vahendusel. Ülekandeid on võimalik jälgida telekanalitel ETV2 ja ETV+ ning ERR-i spordiportaalis.