Napilt medalita jäänud Zirk: kahju, et see võrdlemisi kergelt kaubaks läks

"Paar päeva peale EM-i võib öelda, et kokkuvõttes oli positiivne võistlus," sõnas 24-aastane Zirk, kes jäi põhialal medalist vaid poole sekundi kaugusele. "Lapse sünd novembri alguses jättis augud ettevalmistusse, kuid olin enne EM-i selleks vaimselt valmis, et täielikus tippvormis ma ei ole ning see on täiesti okei. Võistluseid tuleb veel ja veel, kuid esimene laps sünnib kord elus."

Zirk ütles, et oma põhialal 200m liblikujumises tegi ta maksimumi ja kuskilt rohkem juurde pigistada ei oleks võimalik. "Kahju, et medal võrdlemisi kergelt kaubaks läks, kuid seekord oli nii. Olen isiklikult väga rahul ka oma kroolisprintidega teateujumistes, suutsin enda üllatuseks päris korraliku kiirust näidata," ütles ta.

Tunamullu lühiraja EM-i vahele jätnud Zirk on startinud kõigil võimalikel ujumise tiitlivõistlustel, kuid tunnistas, et enne starte on temagi närvis. "1-10 palli skaalal on närvid ehk 8 juures. Minu jaoks on hea olla veidi pabinas, sest see näitab, et ma hoolin oma tegevusest. Aastatega olen õppinud selle pabina suunata energiaks ning kasutada seda energiat positiivselt ujumises ära."

Eneli Jefimova aasta naissportlaseks

Eduka koondisekaaslase Eneli Jefimova kohta jagub Zirkil ainult kiidusõnu. "Peale 100m rinnuli eelujumist ja poolfinaali oli selgelt näha, et ta on parim naine. Finaalis suutis ta end maksimaalselt realiseerida ja tulemuseks kuldmedal, väga uhke," kiitis Zirk.

"Eneli 50- ja 100m distantsid olid väga muljetavaldavad. 200m rinnuli tal ehk nii hästi välja ei kukkunud, kuid patt oleks nuriseda, kui naased EM-ilt kahe medaliga. Vaadates kogu tema aastat, siis loodan, et ka teised näevad tema harukordseid saavutusi ja valivad ta Eesti parimaks naissportlaseks."

Zirk osaleb tänavu veel kahel mõõduvõtul. Nädalavahetusel hüppab ta vette Saksamaal toimuvatel klubide meistrivõistlustel, kus ta esindab Frankfurdi võistkonda. Seejärel stardib Zirk veel Eesti lühiraja meistrivõistlustel, kuid ainult 800m vabaujumises, kus ta üritab rünnata oma nimel olevat rahvusrekordit. Pärast lühikest jõulupuhkust hakkab Zirk valmistuma veebruaris toimuvaks MM-iks.