X!

Henn: treenerina pead endas kahtlema, muidu tõmmatakse vaip kiirelt alt

Jalgpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti jalgpallikoondis kohtub teisipäeval Rahvuste liiga teises kohtumises võõrsil Bulgaariaga. Esmaspäevasel pressikonverentsil rõhutati, et avamängu tulemused veel jõudude vahekorrast õiget pilti ei anna.

Eesti koondis jõudis Reykjavikist järgmisesse mängupaika, Bulgaariasse Plovdivisse pühapäeva õhtul. Laupäeval tehtud 1:1 viik tugevaima alagrupikaaslase Islandiga andis küll palju enesekindlust ning pälvis palju positiivset tähelepanu, kuid koondislaste sõnul ühe esituse põhjal järeldusi teha ei tasu.

"Selle ühe mängu põhjal... me näitasime, et võime olla konkurentsivõimelised, aga kas suudame seda järgmised viis mängu samamoodi, see on raske koht. Üks mäng näitas potentsiaali, aga see ei tähenda veel mitte-mitte midagi," tõdes pressikonverentsil koondise peatreener Jürgen Henn. "Treenerina pead alati endas kahtlema. Nii, kui sa arvad, et oled kuskil, siis uskuge mind: see vaip tõmmatakse väga kiiresti alt ära."

Bulgaaria on meie alagrupis ainsana nulli peal, kui nemad jäid avakohtumises 1:2 alla Luksemburgile. "Ootame pigem teistsuguseid väljakutseid ja probleeme, kui Islandi vastu. Oluline on kanda oma kõrge mängustandard, mida suutsime Islandi vastu näidata, homsesse," jätkas Henn.

Islandi vastu viigivärava löönud Maksim Paskotši vastast ei alahinda, kuid näeb selgelt Eesti võimalust. "Seal (Bulgaarial) on väga palju kvaliteeti, aga samas see on mäng, kus peame andma kõik ja on võimalik võita see. Kõik sõltub meist," sõnas keskkaitsja.

"Meie esimene mäng näitas seda. Mängud, mida oleme varem mänginud. Mul on siin laagris olles tunne, et meil on võistkond, kes on valmis üksteise eest töötama. Jalgpalli mõttes näitasime eelmises mängus samuti, et suudame mängida," kinnitas Paskotši.

Otseülekanne Bulgaaria-Eesti kohtumisest algab ETV2-s teisipäeval kell 21.30.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jalgpalliuudised

28.09

Henn: treenerina pead endas kahtlema, muidu tõmmatakse vaip kiirelt alt

28.09

Jalgpalli noortekoondis viigistas Bulgaariaga ka teist korda

28.09

KTM-reeglit rikkunud Levadia sai 500-eurose rahatrahvi

28.09

MM-il üleöö kuulsaks saanud väravavaht: eelistaksin oma endist elu

28.09

Naiste jalgpallikoondis keskendub sõprusmängudes koostöö parandamisele

28.09

Kreeka jalgpallikoondis sai Saksamaa üle ajaloo esimese võidu

27.09

Täismängu teinud Kubassova klubi sai võidu ja tõusis tabeliliidriks

27.09

Paide Linnanaiskond lõi Elvale üheksa väravat

27.09

Curro Torrese ja Liepaja koostöö kestis vaid neli mängu

27.09

Saalijalgpalli superkarika võitis Tallinna Bunker Partner

26.09

Kaitsjate eksimused said Inglismaale maailmameistri vastu saatuslikuks

26.09

VIDEO | Eesti jättis penalti realiseerimata, aga naaseb Islandilt viigiga

26.09

Peetson: töötame kõvasti edasi, et neid punkte veel tuleks

26.09

Henn: natuke kahju, meil oli paar-kolm väga selget võimalust

26.09

Eesti võitles Islandil Rahvuste liiga avamängus välja viigi

fotod

sport.err.ee värsked uudised

28.09

Uues koosseisus kurlingunaiskond sai Lätis Kaldvee juhtimisel kuuenda koha

28.09

Kaare paarismängust Lillega: ei saa end Harri ja Mariega võrrelda, aga anname parima

28.09

ETV spordisaade, 28. september

28.09

Männikul toimunud motokrossi võitis Gert Krestinov

28.09

Soomer lõpetas Euro Moto karikasarja: hea, et sellega ühele poole sai

28.09

Olümpiamedalistid alistanud Liiv alustas hooaega heade tulemustega

28.09

EMF mõtleb protestile: karikad võeti käest ja isegi vabandust ei palutud

28.09

Kõrvemaa metsajooksu võitsid Rauno Laumets ja Kaisa Kukk

28.09

"Sport kooli" programmiga liitus rekordarv õppeasutusi

28.09

Valed jalanõud maksid Kasahstani käijale kuldmedali

28.09

Jalgratta MM-i edukaimaks riigiks tõusis Hispaania

28.09

Rostock ajas Konontšuki punktide toel vastast visalt taga, aga jäi võiduta

28.09

Kanadat esindav Gaidajenko tantsis Slovakkias üheksandaks

28.09

Ajarännak viib Eesti koolilapsed 1936. aasta Berliini olümpiapäevile

28.09

Markus Kajak jätkas oma võitude seeriat Porsche Kesk-Euroopa sarjas

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo