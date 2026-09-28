Henn: treenerina pead endas kahtlema, muidu tõmmatakse vaip kiirelt alt

Eesti koondis jõudis Reykjavikist järgmisesse mängupaika, Bulgaariasse Plovdivisse pühapäeva õhtul. Laupäeval tehtud 1:1 viik tugevaima alagrupikaaslase Islandiga andis küll palju enesekindlust ning pälvis palju positiivset tähelepanu, kuid koondislaste sõnul ühe esituse põhjal järeldusi teha ei tasu.

"Selle ühe mängu põhjal... me näitasime, et võime olla konkurentsivõimelised, aga kas suudame seda järgmised viis mängu samamoodi, see on raske koht. Üks mäng näitas potentsiaali, aga see ei tähenda veel mitte-mitte midagi," tõdes pressikonverentsil koondise peatreener Jürgen Henn. "Treenerina pead alati endas kahtlema. Nii, kui sa arvad, et oled kuskil, siis uskuge mind: see vaip tõmmatakse väga kiiresti alt ära."

Bulgaaria on meie alagrupis ainsana nulli peal, kui nemad jäid avakohtumises 1:2 alla Luksemburgile. "Ootame pigem teistsuguseid väljakutseid ja probleeme, kui Islandi vastu. Oluline on kanda oma kõrge mängustandard, mida suutsime Islandi vastu näidata, homsesse," jätkas Henn.

Islandi vastu viigivärava löönud Maksim Paskotši vastast ei alahinda, kuid näeb selgelt Eesti võimalust. "Seal (Bulgaarial) on väga palju kvaliteeti, aga samas see on mäng, kus peame andma kõik ja on võimalik võita see. Kõik sõltub meist," sõnas keskkaitsja.

"Meie esimene mäng näitas seda. Mängud, mida oleme varem mänginud. Mul on siin laagris olles tunne, et meil on võistkond, kes on valmis üksteise eest töötama. Jalgpalli mõttes näitasime eelmises mängus samuti, et suudame mängida," kinnitas Paskotši.

Otseülekanne Bulgaaria-Eesti kohtumisest algab ETV2-s teisipäeval kell 21.30.