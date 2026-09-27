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Avaveeujujad Pasko ja Mõtsnik pääsesid Horvaatias pjedestaalile

Ujumine
Jaan Pasko
Jaan Pasko Autor/allikas: Anastassia Karekla / EUL
Ujumine

Eesti avaveeujujad Jaan Pasko ja Kirke Mõtsnik pääsesid laupäeval Horvaatias Ražanacis toimunud Euroopa karikaetapil pjedestaalile. Pasko teenis 10 km distantsil pronksmedali ning Mõtsnik oli sama pikal distantsil juunioride seas kolmas.

Pasko läbis 10 km ajaga 1:52.27,96 ning sai üldarvestuses neljanda koha, kaotades võitjale vaid 8,45 sekundiga. Kuna teisena lõpetanud Mehhiko ujuja Paolo Strehlke Delgado osales Euroopa karikal väljaspool arvestust, sai Pasko kaela pronksmedali. Eestlase jaoks oli tegemist teise järjestikuse medaliga – ka septembri alguses Šveitsis peetud etapil teenis ta kolmanda koha.

Võidu võttis teist etappi järjest itaallasest maailmameister Dario Verani, kes edestas põnevas finišiheitluses Pasko ja Mõtsniku treeningkaaslast Strehlke Delgadot. Euroopa karika arvestuses sai teise koha itaallane Andrea Filadelli (1:52.24,92).

"Kaks etappi ja kaks pronksi – see on väga positiivne märk. Täna oli väga tihe võistlus ja see on super, et suudan sellel tasemel stabiilselt kiiremate grupis püsida," rõõmustas 20-aastane Pasko.

Kahe etapi järel on Pasko Euroopa karikasarja üldarvestuses 1200 punktiga kolmandal kohal. Sarja juhib Verani 1600 punktiga, teine on poolakas Bartosz Kapala 1250 punktiga.

18-aastane Mõtsnik lõpetas 10 km distantsi ajaga 2:03.06,66 ning sai absoluutarvestuses üheksanda koha. Võidu teenis poolatar Klaudia Tarasiewicz, kellele Mõtsnik kaotas ligi 40 sekundiga. Juunioride arvestuses teenis Mõtsnik kolmanda koha, jäädes alla sakslannadele Julia Ackermannile ja Melina Nitschkele.

"Võistlusega saan rahule jääda ja olen õnnelik, et püsisin terve aja esimese grupiga. Kaotasin küll viimasel sirgel paar kohta, kuid arvan, et praegust terviseseisundit arvestades on see ootamatult hea tulemus," sõnas vahetult enne võistlust tervisehädadega kimpus olnud Mõtsnik.

Juunioride arvestuses on Mõtsnik kahe etapi järel 1400 punktiga sarja liider. Ta on ühtlasi ainus naisjuunior, kes on mõlemal etapil kaasa löönud.

Naiste üldarvestuses paikneb eestlanna 750 punktiga viiendal kohal. Sarja juhib Tarasiewicz 1500 punktiga, talle järgnevad soomlanna Louna Kasvio 1350 ja sakslanna Fabienne Wenske 1250 punktiga.

Avaveeujumise Euroopa karikasarja viimane etapp toimub 3. oktoobril Hispaanias Barcelonas.

Toimetaja: Henrik Laever

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