Jefimova jäi MM-finaalis üllatuslikult kullata

Poolfinaalis ajaga 1.06,23 uue juunioride MM-rekordi püstitanud ning Alexanne Lepage'ist ligi poolteist sekundit kiirem olnud Jefimova pidi neljapäevases finaalis kanadalanna paremust tunnistama.

Poolel distantsil oma konkurenti enam kui sekundiga edestanud Jefimova (30,60) väsis siis ja kaotas 1.06,58-ga kulla võitnud Lepage'ile lõpuks 0,26 sajandikuga. Pronksi teenis hispaanlanna Jimena Ruiz (+0,67).

"Tehniliselt saan treenerina öelda, et oli vale ujumine, tõmmete arv ja tempo polnud üldse see, mis ta muidu ujub. Pöördes sain aru, et midagi on lahti ja viimane 50 meetrit oli juba sekund aeglasem kui poolfinaalis. Eneli on väga pettunud ja ootan kuni ta on rahunenud, et täpsemalt teada saada, mis juhtus," kommenteeris finaali järel Jefimova treener Henry Hein.

Kolmapäeval krooniti Jefimova ajaga 30,42 50 meetri rinnulidistantsil juunioride maailmameistriks.