Jefimova jätkab gümnaasiumi lõpetamise järel karjääri ookeani taga

Eesti parim ujuja Eneli Jefimova andis sotsiaalmeedias teada, et jätkab pärast gümnaasiumi lõppu õpinguid USA-s Põhja-Carolina osariigi ülikoolis.

16-aastane Jefimova jätkab gümnaasiumi lõpuni treeninguid treener Henry Heina käe all, Põhja-Carolina osariigi ülikoolis [North Carolina State University] hakkab ta õppima ja treenima alates hooajast 2025/26.

"Mul on väga hea meel teatada oma suulisest kokkuleppest jätkata oma sportlikku ja akadeemilist karjääri Põhja-Carolina osariigi ülikoolis. Tänan oma perekonda, meeskonnakaaslasi ja treenerit toetuse eest," kirjutas Jefimova Instagramis.

Jõulude järel 17. sünnipäeva tähistav Jefimova tuli tänavu Netanyas 50 meetri rinnulidistantsil juunioride maailmameistriks ning võitis pikematel distantsidel ka hõbeda ja pronksi. Juunioride Euroopa meistrivõistlustelt on tal auhinnakapis kuus kuldmedalit, juuli lõpus jõudis ta kahel korral finaali ka täiskasvanute MM-il.

NCSU on spordimaailmas peamiselt tuntud ameerika jalgpallurite kasvatajana. 130 kooli vilistlast on mänginud või mängivad NFL-is, teiste seas 2006. aasta NFL-i draft'i esimene valik Mario Williams ning tunnustatud treener Bill Cowher. Kuulsamatest korvpalluritest on Põhja-Carolina osariigi ülikooli esindanud näiteks Kuulsuste Halli liige David Thompson, aga ka Tom Gugliotta, Spud Webb, Nate McMillan, Cedric Simmons ja Dennis Smith Jr.