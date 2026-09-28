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Kaare paarismängust Lillega: ei saa end Harri ja Mariega võrrelda, aga anname parima

Kurling
Foto: Kuvatõmmis
Kurling

Segapaaride kurlingus jätkab Harri Lill sel hooajal uue paarilise, Karoliine Kaarega. Juba sel nädalal sõidetakse USA-sse, kus seisab ees kaks turniiri, novembris asutakse ühiselt MM-pääset püüdma.

Septembri alguses teatas senine Eesti esipaar Harri Lill - Marie Kaldvee, et jätkavad eraldi teid ning Lille uueks paariliseks saab Karoliine Kaare. Kaare sõnul polnud otsus kerge, sest elumuutus on suur ja ka aega tuleb varasemast rohkem panustada, esimesed nädalad on aga tõusujoones kulgenud.

"Proovin endale mitte väga suurt pinget panna, Harri ja Marie tegid väga suuri tegusid ja see 11 aastat, mis nad koos mängisid, oli erakordne. Kindlasti ei saa kohe ennast sellega võrrelda, aga proovime anda endast parima ja vaatame, mis on võimalik," tõdes Kaare.

"Uus tiim on alati uus väljakutse," lisas Lill. "Aga tegelikult pead igal hooajal mõtlema, et mis on need asjad, mida parandada. Tegelikult kõige suurem väljakutse on ikkagi paremini mängida!"

Praegu mängib segapaar ilma treenerita, kuna koostöö abiks olnud norralastega lõppes. Nüüd ootab segapaari ees kaks turniiri Ameerikas Wisconsinis, esimene sellel ja teine järgmisel nädalal. Esimeste turniiride eesmärk on eelkõige mängukindlust koguda.

"Praegu on eesmärk õppida enda mängudest, näha, millele on vaja veel rõhku panna, millele treeningutes keskenduda ja nii-öelda mäng-mängult paremaks saada. Otseseid eesmärke hetkel ei ole," sõnas Kaare.

Novembris tuleb Lillel ja Kaarel MM-pääsme eest heitlema hakata, sest kuigi Eestil on koht olemas, peavad nad läbi pääsema ka kodusest valiksõelast.

"Praegu on kindel, et novembris ootab meid Eestis MM-i kvalifikatsioon, seal on vähemalt üks vastane, kui mitte rohkem. Paar päeva on see registreerimine veel avatud, eks siis näha ole, palju sinna punktidega tiime kokku tuleb," selgitas Lill. "Kõigepealt on eesmärk saada MM-ile ja kui MM-ile saame, siis seal on alati väga keeruline: maailma 20 parimat ja eks Eestil on seal alati oluline olla võimalikult kõrgel."

Toimetaja: Anders Nõmm

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