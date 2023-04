Olümpiamängude normi jahtiv Jefimova: Eesti rekord tuli mulle päris suure üllatusena

Teisipäeval möödus täpselt kaks aastat päevast, kui toona 14-aastane Eneli Jefimova tegi läbimurde maailma paremikku. Sel päeval võitis ta Stockholmis 100 meetri rinnuliujumise, täitis Tokyo olümpiamängude A-normi ning edestas teiste seas rootslannat Sophie Hanssonit, kes kuu aega hiljem tuli Euroopa meistriks. Nüüd avaneb võimalus samas basseinis seda saavutust korrata.

"Seal on kindlasti väga hea tunne ja olen seda võistlust väga oodanud. Loodan, et läheb paremini, kui mul läks näiteks kaks aastat tagasi. Et oleks ka arengut näha," rääkis Jefimova.

Arengut näitavad nii rekordid kui tiitlivõistluste tulemused ja viimase kahe aasta jooksul on Jefimova jõudnud väga palju ära teha. 14-aastaselt ujus ta Euroopa meistrivõistluste finaalis, olümpiamängude poolfinaalis ning võitis Euroopa lühiraja meistrivõistlustel medali. Eelmisel suvel saavutas Jefimova MM-il 50 meetri sprindis kuuenda koha.

"Koormused on kindlasti oluliselt kasvanud. Nii mahud kui ka intensiivsus. Võib-olla kõige suurem muutus on jõutreeningus. Veel kaks aastat tagasi õppis Eneli puhtalt tehnikat, kuid nüüd ta tõstab jõusaalis korralikke raskusi," selgitas Jefimova treener Henry Hein.

Kui eelmisel aastal kimbutasid Jefimovat haigused ja seetõttu jäi näiteks võistlemata kevadel Stockholmis ja suvel Euroopa meistrivõistlustel, siis tänavu pole tõsisemaid muresid olnud. Juba eelmisel nädalavahetusel Helsingis jõudis Jefimova 100 meetris olümpianormile väga lähedale ning tõusis maailma hooaja edetabelis esikümnesse. 50 meetri tulemusega hoiab ta praegu maailma edetabelis neljandat kohta ning 200 meetris paranes Eesti rekord.

"Ma arvan, et kõigega võib rahule jääda, aga kõige rohkem ikkagi 200-ga, sest see rekord tuli mulle päris suure üllatusena. Minu väike eesmärk oli ujuda Baltimaade meistrivõistluste tulemustest paremini ja seda ma tegin kõikidel aladel. Selle võistlusega võib täiesti rahule jääda," märkis Jefimova.

"See oli esimene võistlus sellel hooajal, kuhu me olime ikkagi juba valmistunud ja vormi ajastanud," lisas Hein. "Need tulemused olid juba ootuspärased. Võib-olla 200 meetri rinnuli oli veidi üllatav Eesti rekord, aga on näha, et seis on hea ja kindlasti võiks Rootsis juurde panna. Meil on ikkagi selgelt eesmärgiks olümpiamängude A-norm 100 meetri rinnulis. Seda me lähme Stockholmi püüdma."