Kaul jäi paraujumise EM-il 50 meetri vabaujumises neljandaks
Eesti paraujuja Susannah Kaul saavutas Euroopa meistrivõistlustel 50 meetri vabaujumises neljanda koha.
Kaul läbis finaalis distantsi ajaga 29,44, mis andis talle kaheksa finalisti seas neljanda koha. Pronksmedalist Jenna Rajahalmest jäi eestlanna maha 0,09 sekundiga.
Euroopa meistriks tuli Türgit esindav Defne Kurt ajaga 27,13. Hõbemedali võitis hollandlanna Lisa Kruger (28,76) ning pronks kuulus Soome ujujale Jenna Rajahalmale (29,35).
Kaul ujus finaalis sportklassis S10. Neljanda koha saanud eestlanna jäi võitjast 2,31 sekundi kaugusele.
Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas