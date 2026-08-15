Kaul jäi paraujumise EM-il 50 meetri vabaujumises neljandaks

Euroopa meistriks tuli Türgit esindav Defne Kurt ajaga 27,13. Hõbemedali võitis hollandlanna Lisa Kruger (28,76) ning pronks kuulus Soome ujujale Jenna Rajahalmale (29,35).

Kaul läbis finaalis distantsi ajaga 29,44, mis andis talle kaheksa finalisti seas neljanda koha. Pronksmedalist Jenna Rajahalmest jäi eestlanna maha 0,09 sekundiga.

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