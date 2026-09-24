Noor Jaapani ujumistäht nihutas kodustel Aasia mängudel maailmarekordit

Ohashi läbis Tokyos neli basseinipikkust ajaga 2.04,83 ning edestas teiseks tulnud Kasahstani ujujat Deniss Petrašovi 3,84 sekundiga. Pronksi viis Lõuna-Koreasse Cho Sung Jae (2.08,76).

Senine 200 meetri rinnuliujumise maailmarekord oli kolm aastat hiinlase Qin Haiyangi käes, kes ujus toona Fukuokas maailmameistrivõistlustel välja aja 2.05,48.

"Maailmarekord oligi mu eesmärk, seega olen üliõnnelik," rääkis noor jaapanlane reporteritele. "Mu järgmiseks eesmärgiks on nüüd kuld maailmameistrivõistlustel. Tahan tänada oma fänne ja perekonda, kõiki, kes mind on toetanud," lisas Ohashi.

Mõned päevad enne tippmargi toonud finaali kiitis jaapanlast kõrgelt ka distantsi valitsev olümpiavõitja Leon Marchand. "Olen hirmul: kardan teda väga," muigas prantslane. "Ta on ikka veel nii noor. Tal on väga hea treener, tal on ümber väga head inimesed ja taustajõud, seega loodan, et ta jätkab arenemist," ütles Marchand.

Neljapäevane võistluspäev Aasia mängudel kujunes Hiina võidumarsiks: sõudmisvõistluste teisel ja ühtlasi viimasel päeval kogusid hiinlased 14 võimalikust kuldmedalist üheksa, samuti võideti wushus kõik kuus finaali. Kokku on Hiinal 74 kuldmedalit, neile järgneb võõrustaja Jaapan 17 kullaga.