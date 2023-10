Jefimova oli MK-etapil eelujumiste kiireim, Zirk pääses samuti finaali

16-aastane Jefimova lõpetas ajaga 1.06,98, mis jääb tema juulis Fukuokas ujutud Eesti rekordist 0,8 sekundi kaugusele.

Teise ajaga sai hakkama hollandlanna Tes Schouten, kaotades Jefimovale 0,07 sekundiga (1.07,05). Kolmandana sai finaali Singapuri ujuja En Yi Letitia Sim ajaga 1.07,40. Laupäeva õhtul toimuvasse finaali pääsesid kaheksa ujujat, neist kõige aeglasem oli leedulanna Ruta Meilutyte, kes lõpetas ajaga 1.09,07.

Finaalikoha teenis ka Kregor Zirk, kes lõpetas 200 meetri rinnuliujumise eelujumistes viienda tulemusega, lõpetades ajaga 2.00,06. "Kõike mängu ei pidanud eelujumistes panema, kuna olin viimases vahetuses ja sain jälgida ka konkurentide aegu. 200m liblikat on nii või naa raske distants, et isegi kui hoida tagasi, siis ega ta lihtsate killast ei ole," sõnas Zirk pärast eelujumist.

"Väga lahe on võistelda ja eriti tore, et Eneliga koos oleme teist päeva järjest ka finaalis," lisas Zirk. "Eestis ei ole palju spordialasid, kus nende esindajad murravad MK-etapil kaheksa parema sekka, seega on väga hea näha, et eestlased on pildis. Anname kindlasti endast finaalis parima, et hoida Eesti lippu kõrgel."

Kiireim oli ungarlane Richard Marton ajaga 1.58,53, teine oli jaapanlane Takumi Terada ajaga 1.59,01 ja kolmandaks jäi Lõuna-Aafrika Vabariigi ujuja Matthew Sates, kes lõpetas ajaga 1.59,22. Viimasena pääses finaali sakslane Oliver Klemet, kes sai ajaks 2.02,23.

Lars Sebastian Antoniak lõpetas meeste 50 meetri rinnuliujumises ajaga 29,53, teenides eelujumiste peale 33. koha.

Kiireim oli hiinlane Haiyang Qin, kes püstitas ajaga 26,30 uue maailma karika rekordi. Eelujumistes sama ajaga (27,68) lõpetanud hollandlased Caspar Corbeau ja Koen de Groot ujusid hommikuse sessiooni lõpus kahekesi, et selgitada välja viimane finaalikoht. Corbeau lõpetas ajaga 27,30, edestades kaasmaalast 0,43 sekundiga.