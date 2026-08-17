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Jefimova: võin kindlasti öelda üht - olen enda üle uhke

Ujumine
Eneli Jefimova
Eneli Jefimova Autor/allikas: Anastasia Karekla/EUL
Ujumine

Ujumise Euroopa meistrivõistlustel kaks korda neljandaks jäänud Eneli Jefimova sõnas esmaspäeval sotsiaalmeedias avaldatud postituses, et on saavutatu üle siiski uhke.

Jefimova pidi Pariisis leppima neljanda kohaga nii 50 kui ka 100 meetri rinnuliujumises. Mõlemal juhul jäi medalist lahutama vaid viis sajandikku. Seejuures kaks aastat varem toimunud pika raja EM-il krooniti ta pikemal distantsil Euroopa meistriks.

"Neljas koht nii 50 kui ka 100 meetri rinnuliujumises ning medali kaotamine vaid 0,05 sekundiga on kindlasti kibe pill, mida alla neelata," tunnistas eelmisel kolmel aastal Eesti aasta naissportlase tiitli teeninud ujuja. "Aga pärast seda, kui olen võtnud aega oma mõtete selgeks tegemiseks, võin kindlasti öelda üht: olen enda üle uhke!"

"Olen uhke uue rahvusrekordi üle 100 meetris, mis näitas mulle, et olen oma aegade parimas vormis. Olen uhke oma kolmanda alla 30-sekundilise ujumise üle 50 meetris, mis näitas taas, et kiirus on olemas. Ja ennekõike olen uhke enda üle, et suutsin hoida pea püsti, jääda positiivseks, end usaldada ja võidelda viimase tõmbeni."

"Olen medaleid nii võitnud kui ka kaotanud sajandiksekunditega," jätkas Jefimova. "See on sport ja just nii see peabki olema. Mõnikord on need sajandikud sinu poolel ja mõnikord tekitavad need sinus veelgi suuremat isu veelgi enam eesmärke püüda."

"Tänan kõiki, kes mind selle nädala jooksul toetasid, mulle kaasa elasid ja minusse uskusid. See tähendab rohkem, kui te arvate. Aeg kiireks taastumiseks ja siis asume taas unistuste poole püüdlema. Aitäh, Pariis!"

Toimetaja: Siim Boikov

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