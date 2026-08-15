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Tribuntsov pääses napilt EM-il poolfinaali, Salu ja Jefimova kindlalt edasi

Ujumine
Ralf Tribuntsov
Ralf Tribuntsov Autor/allikas: Anastasia Karekla/EUL
Ujumine

Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel pääses Ralf Tribuntsov 50 meetri vabaujumises õnnega pooleks poolfinaali. Naiste 50 meetri rinnuliujumises tagasid Egle Salu ja Eneli Jefimova kindlalt pääsu poolfinaali.

Tribuntsov läbis distantsi ajaga 22,07, mis andis talle eelujumistes 17. koha. Eesti rekordist jäi tal puudu vaid kaks sajandikku.

Esialgu ei oleks sellest ajast poolfinaali pääsemiseks piisanud. Eestlane pääses siiski 16 parema hulka, sest kolmest edasi pääsenud itaallasest sai reeglite kohaselt poolfinaali koha endale vaid kaks. 

Daniel Zaitsev sai 22,42-ga 33., Alex Ahtiainen 22,77-ga 54. ja Siim Kesküla 23,34-ga 73. koha. 

Parima aja ujus välja ukrainlane Nikita Sheremet (21,56). 

Tribuntsov asub 50 meetri vanaujumise poolfinaalis starti Eesti aja järgi kell 19.54. 

Meeste 100 meetri seliliujumises sai Lars Kuljus 56,95-ga kirja 61. aja ning Dmitri Sillaste 57,93-ga 63. aja.

Meeste 200 meetri kompleksujumises sai Oliver Kuulpak 29. koha (2.02,59).

Naiste 50 meetri rinnuliujumises olid eestlastest võistlustules Eneli Jefimova ja Egle Salu, kes mõlemad pääsesid edasi. Salu jagas itaallase Lisa Anioliniga üheksandat aega (30,61). Jefimova ujus välja 12. aja (30,64).

Naiste 50 meetri rinnuliujumise poolfinaalid algavad Eesti aja järgi kell 20.01.

Toimetaja: Lisette Holst

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