Tribuntsov pääses napilt EM-il poolfinaali, Salu ja Jefimova kindlalt edasi

Naiste 50 meetri rinnuliujumises olid eestlastest võistlustules Eneli Jefimova ja Egle Salu, kes mõlemad pääsesid edasi. Salu jagas itaallase Lisa Anioliniga üheksandat aega (30,61). Jefimova ujus välja 12. aja (30,64).

Meeste 100 meetri seliliujumises sai Lars Kuljus 56,95-ga kirja 61. aja ning Dmitri Sillaste 57,93-ga 63. aja.

Daniel Zaitsev sai 22,42-ga 33., Alex Ahtiainen 22,77-ga 54. ja Siim Kesküla 23,34-ga 73. koha.

Esialgu ei oleks sellest ajast poolfinaali pääsemiseks piisanud. Eestlane pääses siiski 16 parema hulka, sest kolmest edasi pääsenud itaallasest sai reeglite kohaselt poolfinaali koha endale vaid kaks.

Tribuntsov läbis distantsi ajaga 22,07, mis andis talle eelujumistes 17. koha. Eesti rekordist jäi tal puudu vaid kaks sajandikku.

Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel pääses Ralf Tribuntsov 50 meetri vabaujumises õnnega pooleks poolfinaali. Naiste 50 meetri rinnuliujumises tagasid Egle Salu ja Eneli Jefimova kindlalt pääsu poolfinaali.

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