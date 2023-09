Eneli Jefimova tuli juunioride MM-il maailmameistriks

Jefimova krooniti 50 m rinnuliujumises maailmameistriks ajaga 30,42. Tegemist on Eesti läbi aegade esimese medaliga juunioride MM-ilt. "Eelujumine oli kõige parem, nii tunne kui ka aeg olid head. Sellegipoolest olen väga rõõmus, et olen juunioride maailmameister. See tähendab minu jaoks väga palju," ütles Jefimova.

Hõbemedali pälvis uusmeremaalanna Monique Wieruszowski (+0,26) ja pronksmedali sai kaela ameeriklanna Piper Enge (+0,32).

Kolmapäeval on Jefimova võistlustules 100 m rinnuliujumise eelujumises.