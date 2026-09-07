Pasko ja Mõtsnik tegid Eesti avaveeujumise ajalugu

19-aastane Pasko läbis 10 km distantsi ajaga 1:47.27,71 ning kaotas võitjale, itaallasest maailmameistrile Dario Veranile, 8,20 sekundiga. Teise koha saavutas poolakas Bartosz Kapala, kes edestas eestlast 1,68 sekundiga.

"Ma olen üliõnnelik. Pärast ebaõnnestunud EM-i Pariisis (Pasko katkestas EM-il kahel distantsil vigastuse tõttu – toim) olin näljasem kui kunagi varem. Praegu on lihtsalt puhas õnn ja ega võidust ka palju puudu ei jäänud," ütles Saksamaal üles kasvanud eestlane.

Pasko oli distantsi alguses üks juhtgrupi vedajatest ning püsis kogu võistluse vältel kõrges konkurentsis. Ligi kaks tundi kestnud ujumine kulmineerus ülitiheda finišiga – esimesed kümme ujujat mahtusid vaid 14,53 sekundi sisse. Kolmanda kohaga võitis Pasko Eestile esimese medali avaveeujumise Euroopa karikasarjas.

Suurepärase võistluse tegi ka 18-aastane Kirke Mõtsnik, kes võitis 10 km distantsil juunioride arvestuse ning saavutas absoluutarvestuses kuuenda koha. Naistest parim oli soomlanna Louna Kasvio ajaga 1:56.01,51, edestades poolatari Klaudia Tarasiewiczit vaid 0,06 sekundiga. Mõtsnik jäi võitjast ligi viie minuti kaugusele.

"Teadsin, et olen Eestile ühe hea võistluse võlgu ja mul on hea meel, et täna see distants mul nii hästi õnnestus. Olen avaveeujumises veel n-ö "roheline" ning iga võistlus annab mulle meeletult kogemust," sõnas Mõtsnik.

European Aquaticsi avaveeujumise Euroopa karikasarja hooaeg pidi algama aprillis Küprosel Protarases, kuid avaetapp jäi ilmaolude tõttu ära. Seega sai Tenero etapiga tänavune karikasari ametlikult avapaugu. Meeste 10 km distantsil oli stardis 32 ning naiste konkurentsis 31 ujujat. Karikasari jätkub 26. septembril Horvaatias Ražanacis ning hooaja viimane etapp toimub Barcelonas.