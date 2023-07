Jefimova pälvis juunioride EM-il hõbemedali

Eestlanna lõpetas distantsi ajaga 2.26,20, mis on temale kuuluvast rahvusrekordist vaid kuus sajandikku aeglasem. Sama ajaga lõpetas rootslanna Olivia Klint Ipsa, neist kahest kiiremini ujus prantslanna Justine Delmas, kes lõpetas ajaga 2.25,62.

"Arvan, et selle ujumisega võib täitsa rahule jääda, kuna see on väga lähedal Eesti rekordile. Kõige kiirem aeg tuli finaalis, lõpuks olen kohaga ka rahul. Aga ikkagi, kõige tähtsam on veel ees ootamas, valmistume selleks," sõnas Jefimova võistluse järel.

Jefimova osaleb juunioride EM-il veel 100 meetri rinnuliujumises.

Reedel ujus 200 meetri rinnuliujumise finaalis ka Lars Antoniak, kes sai paraku disklahvi. Võistluse võitis hollandlane Steijn Louter ajaga 2.14,11.