Jefimova pidi taas leppima neljanda kohaga

Poolfinaalis 29,93 ujunud Jefimova sai finaalis aja 30,00, kusjuures tema poolfinaalis näidatud tulemus oli finaalis kulda väärt resultaat.

Euroopa meistriks krooniti leedulanna Ruta Meilutyte (29,93), kes edestas ülimalt tihedas konkurentsist itaallannat Benedetta Pilatot (29,94) ja iirlannat Mona McSharryt (29,95).

Jefimovale järgnesid Anna Elendt (Saksamaa; 30,35), Veera Kivirinta (Soome; 30,41), Florine Gaspard (Belgia; 30,74) ja Maria Ramos Najji (Hispaania; 30,95).

Neljanda koha sai Jefimova ka 100 meetri rinnuliujumises.

"Natuke kehvem ujumine kui eile. Aga seitse sajandikku... ma ei oskagi öelda, mis nii teisiti oli kui eile. Aga praegu on pettumus. Jälle viie sajandikuga neljas koht. Natuke raske on praegu," tunnistas Jefimova ERR-ile.

"Aegade mõttes kindlasti väga tore EM, aga finaalides need ajad nii palju ei loe kui medalid. Oleks tahtnud võib-olla ka mõne medali siit kaasa võtta."