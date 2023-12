Aljand: Enelil praegu kõik toimib, ta liigub õiges suunas

Oleme esmalt takkajärgi targad. Kas see kõik, mis nädala jooksul Rumeenias toimus, pidigi nii olema?

Nii on raske öelda, aga loomulikult oleme superõnnelikud, et Eneli tõi meile kaks medalit. Ma arvan, et tema hooaeg on olnud seni suurepärane - iga stardiga aina paremaks! Õigel võistlusel, õiges kohas tippvormis.

Tema treener Henry Hein on rääkinud, et ta ujub kõige kiiremini, aga mõnes nüansis on veel puudujääke. Mis need nüansid on?

Kui võtame eraldi lühiraja, siis on seal kindlasti rohkem detaile. Suurema osakaaluga on kindlasti start, pööre - et kõik õnnestuks. Võib-olla on vaja ka rohkem plahvatuslikku jõudu kui pikas basseinis. Eks need need detailid ongi, mida Eneli saab kindlasti tulevikus edasi viia...

Et see ei ole see, et uju kiiremini.

See on treenerite stamplause, et uju kiiremini. Aga see kõik on järjepidev protsess. Eriti, kui räägime jõuelementidest - neid ei arendata tavaliselt päevade või nädalatega. Pigem kuude või aastatega.

Eneli on saavutanud oma edu rinnuliujumises. Miks talle just see ujumisviis sobib ja miks edu on seni tulnud kõige rohkem sajas meetris?

Väga hea küsimus. Kui räägime laiemalt, siis Eneli suudab hästi ujuda kõiki viise. Näiteks on tal Eesti juunioride rekordid ka kompleksujumises. Aga kui vaatame maailma tippu, siis saame rääkida ainult rinnuliujumises. Seal on mitu tahku. Enelil on väga hea koordinatsioon, eriti oma pikkuse [184 cm] kohta. Tema jõunäitajad on täitsa arvestatavad ja lähevad iga aastaga paremaks. Loomulikult veetunnetus. Sinna juurde ka kõrge kehaasend vees. Lõpuks tuleb neid punkte päris palju järjest, aga kõik kokku annavad superkomplekti, millega maailmas tulemusi näidata.

Eneli areng on olnud suurte ja pikkade sammudega. Mingil hetkel need sammud enam nii pikad olla ei saa. Kas see tase, kus ta on, ongi see, kus sammud lähevad väiksemaks? Mida see endaga kaasa toob?

Arengu mõttes on kindlasti siit-sealt võtta. Aga eks see ole järjepidev tegutsemine. Ma usun, et Eneli jaoks on kindlasti veel pikal rajal vaja sammuke juurde võtta, et jõuda seal ka medaliteni. Kui räägime karjääri teisest poolest, et kuhu tahame jõuda enne, kui tekib suurem arenguseisak, siis ongi just need, et saad iga tiitlivõistlus medalite nimel kaasa rääkida. Kui juba medaliteni jõuad nii pikas kui ka lühikeses, siis ajutine seisak on seeditavam.

Eestis on päris mitme sportlase puhul räägitud, et tema ümber on tiim, mis koosneb sellest, tollest ja kolmandast. Kas ujumispraktikas on ka maailmas mingi tava ja kas see peaks olema ehitatav ka Eneli ümber?

Tiim on laialdane mõiste. Ma ütleks, et Eneli ümber on juba praegu mingi tiim olemas. Eelkõige, kui tekivad probleemid, siis on seal võrgustik nende probleemidega tegelemiseks. See on omaette teema, kas on vaja ennetada mingeid probleeme... või mingis mõttes peab sportlane ise ka need läbi kolistama, et saama targemaks, tugevamaks, kogenumaks. Ma arvan, et Enelil praegu kõik toimib, liigub õiges suunas. Kindlasti tulevad tal mingid kolistamised lõpuks ära teha. Täiuslikku karjääri ei peaks keegi taga ajama.

Räägime otse. Kas räägime poole aasta pärast olümpiamängude reaalsest medalikandidaadist?

Ma ütleks praegu lühiraja EM-i pealt, et ta on kindlasti parem kui see suvi. Ma näen, et sealt on sammuke edasi liigutud. Samas, kui vaatad täiesti ujumise ladvikut, siis sinna on veel natuke minna. Ma arvan, et kõik on võimalik. Oleme kindlasti positiivselt meelestatud...

Aga oleme rahulikud.

Selles mõttes jah, et hoiame kainet meelt. Hetkel ei ole Eneli pikal rajal ühtki medalit saavutanud - vaatame, kuhu see asi viib.